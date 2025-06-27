АВТОВАЗ запускает продажи новой LADA Granta Active Cross

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АВТОВАЗ представил новую версию LADA Granta — кросс-лифтбек Active Cross, сочетающий повышенную проходимость с современным дизайном. Модель отличается увеличенным клиренсом (198 мм), защитным обвесом кузова и улучшенной геометрией подвески, что делает ее подходящей для активного отдыха.

В базовой комплектации автомобиль оснащается 8-клапанным двигателем (90 л.с.), механической коробкой передач, кондиционером, подогревом сидений и зеркал, а также аудиосистемой. Более мощная версия с 16-клапанным мотором (106 л.с.) дополнена мультимедийной системой LADA EnjoY Pro, камерой заднего вида, парктрониками, круиз-контролем и автоматическим климатом.

Дизайн новинки подчеркивают контрастные элементы обвеса, а в цветовой гамме появился новый оттенок — насыщенный красный «Фламенко». Продажи LADA Granta Active Cross уже стартовали, сообщает АВТОВАЗ.

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