АВТОВАЗ запускает продажи новой LADA Granta Active Cross

АВТОВАЗ запускает продажи новой LADA Granta Active CrossСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
АВТОВАЗ представил новую версию LADA Granta — кросс-лифтбек Active Cross, сочетающий повышенную проходимость с современным дизайном. Модель отличается увеличенным клиренсом (198 мм), защитным обвесом кузова и улучшенной геометрией подвески, что делает ее подходящей для активного отдыха.
В базовой комплектации автомобиль оснащается 8-клапанным двигателем (90 л.с.), механической коробкой передач, кондиционером, подогревом сидений и зеркал, а также аудиосистемой. Более мощная версия с 16-клапанным мотором (106 л.с.) дополнена мультимедийной системой LADA EnjoY Pro, камерой заднего вида, парктрониками, круиз-контролем и автоматическим климатом.
Дизайн новинки подчеркивают контрастные элементы обвеса, а в цветовой гамме появился новый оттенок — насыщенный красный «Фламенко». Продажи LADA Granta Active Cross уже стартовали, сообщает АВТОВАЗ.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
АВТОВАЗ в июне 2023 года увеличил продажи в 3,7 раза
АВТОВАЗ в июне реализовал на российском рынке 27839 легковых и&nb...;аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
-
«Джошкуноз Алабуга» запустила серийное производство деталей шасси для «АвтоВАЗа»
Компания «Джошкуноз Алабуга» запустила в особой экономичес...лей отечественных и иностранных брендов, локализованных в России.
-
«АвтоВАЗ» наращивает производство. Август
По итогам августа 2023 года официальными дилерами «Лада» в...2022 года, и на 9% больше, чем за весь календарный 2022 год.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Bionysheva_Elena