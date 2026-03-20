5 дней назад 7157
48
Bionysheva_Elena Транспорт, спецтехника и логистика

АВТОВАЗ запускает еще одну марку коммерческих авто

АВТОВАЗ запускает новый бренд коммерческих и грузопассажирских автомобилей — SKM. Первой моделью станет М7, который появится в двух версиях: цельнометаллический фургон и семиместный минивэн. Собирать их будут на дочернем предприятии «ВИС-АВТО», там же, где делают коммерческие версии LADA Granta и NIVA.

Автомобили SKM производят методом крупноузловой сборки. В цех поступает окрашенный и остекленный кузов, отдельно — детали двигателя и шасси. Часть компонентов уже локализована: это технические жидкости, аккумуляторы, блоки ЭРА-ГЛОНАСС и телематическая система — их поставляют российские предприятия.

На производстве ВИС-АВТО выстроена такая же система контроля качества, как на главном конвейере АВТОВАЗа. Каждая машина проходит несколько технологических постов, затем тестируется на роликовых стендах, комплексе искусственных неровностей и в дождевальной камере.

Модель М7 разрабатывали специально для российского рынка. По запросу АВТОВАЗа в базовый проект внесли больше 50 конструктивных и технологических изменений. У семиместного минивэна доработали сиденья второго и третьего рядов, появились крепления Изофикс и дополнительное отопление для задних пассажиров. В электронику интегрировали ЭРА-ГЛОНАСС и телематику с голосовыми подсказками. Кузовные панели оцинкованы, а моторный отсек перекомпоновали — водосточный желоб сделали съемным, чтобы было удобнее обслуживать двигатель.

Под капотом у М7 — двухлитровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 137 л.с. и 194 Нм крутящего момента. В паре с ним работает пятиступенчатая механика. Привод — задний, с мостом и рессорной подвеской, рассчитанной на высокие нагрузки. В базе уже есть кондиционер, подушки безопасности, системы помощи водителю и дистанционный запуск двигателя.

Подробности о комплектациях и ценах обещают объявить ближе к старту продаж. Бренд SKM войдет в портфель «Лада Бизнес» (LADA Business), где уже представлены другие коммерческие модели LADA, рассказал производитель.

Источник: lada.ru

    Нет аватара vajo20.03.26 13:29:28

    SKM — фантазия просто зашкаливает. Поменяли одну букву из китайской машины SRM, которую будут собирать.    
    Осталось только дождаться «Жигули» из JAC или GAC    

    Жан Ковальчук Жан Ковальчук20.03.26 15:54:29

    Китайский автопром нашёл кратчайший путь к российскому рынку и при теоретическом форсмажоре ( будем надеяться, что никогда не случится ) также быстро исчезнет и испарится.Событие, конечно, важное, но не вполне радостное.Вся надежда на грядущую локализацию, но об этом в пресс-релизе ВАЗа сказано исключительно скупо.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~15:56 20.03.26
    Нет аватара Алексей Растригин20.03.26 21:11:34

    Поправьте, если ошибаюсь, но выглядит так, что АвтоВАЗ решил скопировать бизнес-модель Соллерса, нет?    

      Нет аватара garpini21.03.26 11:20:20
      Автомобили SKM производят методом крупноузловой сборки. В цех поступает окрашенный и остекленный кузов, отдельно — детали двигателя и шасси.


      Это как в Калининграде иномарки собирали, по сути приезжает кузов без колес, вешают колеса заливают жидкость вот и все! Главное обойти пошлину

    Нет аватара bambambigaloSM21.03.26 16:24:15

    Объясните дураку, что значит цельнометаллический? А остальные кузова какие?

      Clausson Clausson21.03.26 16:54:51

      Остальные фургононы с остеклением по кругу.

      Отредактировано: Clausson~16:55 21.03.26
      Андрей Языков Андрей Языков21.03.26 21:28:23

      Композитные ещё бывают

      Ярослав Киньков Ярослав Киньков21.03.26 23:03:40

      Бывает цельнометаллический, а бывает, например, промтоварный. У цельнометаллического можно сказать единый кузов, кабина отделена тонкой перегородкой внутри от груза. А промтоварный как классический грузовик, кузов отдельной «коробкой».

