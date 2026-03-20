АВТОВАЗ запускает новый бренд коммерческих и грузопассажирских автомобилей — SKM. Первой моделью станет М7, который появится в двух версиях: цельнометаллический фургон и семиместный минивэн. Собирать их будут на дочернем предприятии «ВИС-АВТО», там же, где делают коммерческие версии LADA Granta и NIVA.

Автомобили SKM производят методом крупноузловой сборки. В цех поступает окрашенный и остекленный кузов, отдельно — детали двигателя и шасси. Часть компонентов уже локализована: это технические жидкости, аккумуляторы, блоки ЭРА-ГЛОНАСС и телематическая система — их поставляют российские предприятия.

На производстве ВИС-АВТО выстроена такая же система контроля качества, как на главном конвейере АВТОВАЗа. Каждая машина проходит несколько технологических постов, затем тестируется на роликовых стендах, комплексе искусственных неровностей и в дождевальной камере.

Модель М7 разрабатывали специально для российского рынка. По запросу АВТОВАЗа в базовый проект внесли больше 50 конструктивных и технологических изменений. У семиместного минивэна доработали сиденья второго и третьего рядов, появились крепления Изофикс и дополнительное отопление для задних пассажиров. В электронику интегрировали ЭРА-ГЛОНАСС и телематику с голосовыми подсказками. Кузовные панели оцинкованы, а моторный отсек перекомпоновали — водосточный желоб сделали съемным, чтобы было удобнее обслуживать двигатель.

Под капотом у М7 — двухлитровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 137 л.с. и 194 Нм крутящего момента. В паре с ним работает пятиступенчатая механика. Привод — задний, с мостом и рессорной подвеской, рассчитанной на высокие нагрузки. В базе уже есть кондиционер, подушки безопасности, системы помощи водителю и дистанционный запуск двигателя.

Подробности о комплектациях и ценах обещают объявить ближе к старту продаж. Бренд SKM войдет в портфель «Лада Бизнес» (LADA Business), где уже представлены другие коммерческие модели LADA, рассказал производитель.