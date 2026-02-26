На АВТОВАЗе запустили новую автоматизированную линию сборки и балансировки колес. Оборудование уже работает на конвейер — обеспечивает колесами серийные LADA Vesta и LADA Iskra. В перспективе линия будет задействована и под новый кроссовер LADA Azimut.

Сейчас линия собирает колеса диаметром 15-17 дюймов — это стандарт для текущих моделей. Но оборудование готово и к 18-дюймовым: такой размер на LADA появится впервые. Пробную партию 18-дюймовых колес для Azimut уже сделали, их ставят на опытные образцы и тестируют. Потенциально линия может работать с колесами до 22 дюймов.

Главная особенность — полная автоматизация и многоступенчатый контроль. Машинное зрение само определяет размерность колеса. Если шина и диск не подходят друг другу, процесс автоматически останавливается. Даже смазка на шину перед монтажом наносится автоматически — чтобы ничего не повредить, отметили в Ростехе.

Накачка колес — методом «взрыва» с помощью автоматического телескопического колокола. Балансировку проходят дважды: до установки грузиков и после. Если значения некорректные, колесо само уходит из потока — без участия человека.

В линии работают роботы пятого поколения, автоматическая переналадка. Темп впечатляет: одно колесо собирается за 12 секунд. Это в полтора раза быстрее, чем на старом оборудовании.