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На этой неделе в Сургут поступили восемь новых автобусов НЕФАЗ

Всего в рамках июльской поставки город получит 18 машин большого класса, работающих на газомоторном топливе. Новая техника будет курсировать по основным маршрутам города, повышая комфорт и стабильность пассажирских перевозок. Вероятнее всего, уже в июле автобусы выйдут на маршруты № 45 и № 47.

Как сообщил заместитель главы Сургута Сергей Агафонов, обновление автопарка АО «СПОПАТ» — одна из приоритетных задач городской администрации: «В рамках конкурсных процедур закуплено 18 единиц. Первая партия уже в городе, остальные поступят в ближайшие недели. Это значимый шаг: автобусы вместимостью 96 человек, в том числе 31 посадочное место, современные, удобные и безопасные. Кроме того, они работают на экологичном газомоторном топливе, что снижает нагрузку на окружающую среду».

По словам и.о. главного инженера АО «СПОПАТ» Александр Зубенко, техника оснащена по последнему слову: «Установлены системы бескондукторной оплаты, внутреннего и наружного видеонаблюдения, навигации в режиме онлайн („Умный город“), а также функция „Говорящий город“ — голосовое сопровождение маршрутов. Машины полностью адаптированы для маломобильных пассажиров: низкопольный вход, выдвижной пандус, кнопка вызова водителя и доступная внутренняя планировка».

Автобусы рассчитаны на эксплуатацию в условиях сурового климата: двойные стеклопакеты, усиленная подвеска, система подогрева и климат-контроль. По словам Зубенко, первые десять таких автобусов уже вышли на маршруты в феврале 2025 года и получили положительные отзывы от горожан: зимой в них тепло, летом — прохладно.

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