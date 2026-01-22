Картонно-бумажный комбинат «КАМА» лесопромышленной группы «Свеза» достиг знакового рубежа — произведен миллион тонн мелованного упаковочного картона. Отсчет ведется с апреля 2021 года, когда запустилась линия FBB. Этот проект стал значимым шагом в импортозамещении на российском рынке.

Производительность картоноделательной машины № 9 (КДМ-9) на комбинате «КАМА» по итогам 2025 года превысила первоначальную проектную мощность в 220 тысяч тонн на 9%. Этот рост стал результатом последовательной модернизации линии по производству мелованного картона FBB. Общий объем инвестиций в нее с 2016 года достиг 27,6 млрд рублей. Сегодня предприятие укрепляет свое лидерство на российском рынке, обеспечивая более половины всего объема отечественной упаковки из этого материала.

Торжественное мероприятие в честь юбилейной, миллионной тонны прошло непосредственно в цехе КДМ-9. В нем участвовали сотрудники основного и вспомогательного производства. На символический рулон была нанесена памятная надпись.

«Сегодня наш ассортимент включает пять марок мелованного картона плотностью от 170 до 380 г/м². Продукция „КАМЫ“ соответствует высоким стандартам качества, пользуется устойчивым спросом как в России, так и в странах СНГ. Достигнутый рубеж в миллион тонн подтверждает эффективность выбранной нами производственной модели и правильность инвестиционных решений. Этот результат стал возможен благодаря ежедневной работе и профессионализму всей команды предприятия», — подчеркнул Роман Серавин, исполнительный директор комбината «КАМА».

Комбинат «КАМА» планирует развивать продуктовую линейку, повышать глубину переработки сырья и внедрять экологичные технологии.