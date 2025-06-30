Российские сервоконтроллеры получили среду программирования на языке G-code

Российские сервоконтроллеры от компании Сервосила © www.servosila.com

Российские сервоконтроллеры компании Сервосила получили обновленное программное обеспечение, которое позволяет управлять ими посредством стандартного языка программирования G-code, широко применяемого для программирование станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

Сервоконтроллеры Сервосила — это встраиваемые блоки управления для сервоприводов или тяговых электроприводов на основе бесколлекторных синхронных электродвигателей. Контроллеры превращают любой бесколлекторный в сервопривод или в интеллектуальный тяговый электропривод. Контроллеры выполняют функцию сервоусилителей и преобразователей частоты.

Программирование робота-манипулятора на языке G-code © www.servosila.com

Новая среда программирования, а также драйвер реального времени для нее под Linux или Windows, которые входят в комплекты поставки всех сервоконтроллеров Сервосила, преобразуют команды языка G-code в сообщения протокола CANopen для управления сервоконтроллерами. Посредством технологии инверсной кинематики происходит точная синхронизация движения множества осей роботов или станков с большим числом степеней свободы.

Данное обновление программного обеспечения открывает возможность применять существующие программные пакеты CAD/CAM для генерации трехмерных траекторий движения инструментов роботов-манипуляторов. Эта технология особенно подходит для сварочных роботов и покрасочных роботов, а также для мобильных роботов.

Данные контроллеры сервоприводов предназначены для управления электродвигателями (PMSM, BLDC, Direct Drive, Gimbal, Brushed) любых производителей в сочетании с различными энкодерами положения вала (BISS-C, SSI, SPI, ШИМ, квадратурный) или без них. Для подключения к управляющим компьютерам АСУ или к бортовым системам управления сервоконтроллеры предоставляют интерфейсы управления CAN, USB и ШИМ. Компания Сервосила изначально разработала данные сервоконтроллеры для применения в своих собственных продуктах — руках-манипуляторах и сервоприводах . Технология этих контроллеров прошла несколько итераций разработки и совершенствования и включила в себя значительный опыт, накопленный компанией в процессе эксплуатации своих роботов в различных, зачастую экстремальных, условиях. С тех пор контроллеры Сервосила нашли широкое применение в самых различных отраслях промышленности и науки, — везде, где требуется компьютерное управление бесколлекторными или коллекторными двигателями.

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