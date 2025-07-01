Отечественные интерьеры установили на опытный самолет МС-21

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На Иркутском авиационном заводе провели предварительный монтаж интерьера отечественного производства на опытный образец самолета МС-21.

В салоне установили багажные полки, оконные и потолочные панели, кухонные и туалетные модули, гардеробные, перегородки, шторки, а также облицовку дверей и кресла бизнес-класса. Все элементы изготовила компания «Авиационные интерьеры» в рамках программы импортозамещения. Представители предприятия контролировали процесс монтажа.

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В ближайшее время планируется заменить на российские аналоги половые панели и панели багажных отделений. Их производство организуют в Ульяновске, сообщает пресс-служба ОАК.

«Установка первого комплекта интерьеров — важный этап нашего стратегического сотрудничества с ПАО „Яковлев“. Благодаря этому шагу мы с уверенностью запускаем серийное производство интерьеров для МС-21», — отметил генеральный директор компании «Авиационные интерьеры» Роман Рамазанов.

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