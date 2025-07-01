Отечественные интерьеры установили на опытный самолет МС-21

Отечественные интерьеры установили на опытный самолет МС-21Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На Иркутском авиационном заводе провели предварительный монтаж интерьера отечественного производства на опытный образец самолета МС-21.
В салоне установили багажные полки, оконные и потолочные панели, кухонные и туалетные модули, гардеробные, перегородки, шторки, а также облицовку дверей и кресла бизнес-класса. Все элементы изготовила компания «Авиационные интерьеры» в рамках программы импортозамещения. Представители предприятия контролировали процесс монтажа.
В ближайшее время планируется заменить на российские аналоги половые панели и панели багажных отделений. Их производство организуют в Ульяновске, сообщает пресс-служба ОАК.
«Установка первого комплекта интерьеров — важный этап нашего стратегического сотрудничества с ПАО „Яковлев“. Благодаря этому шагу мы с уверенностью запускаем серийное производство интерьеров для МС-21», — отметил генеральный директор компании «Авиационные интерьеры» Роман Рамазанов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
Самолет SJ-100 завершил важный этап испытаний
Опытный образец российского ближнемагистрального авиалайнера SJ-100, изгото...лосы. Следующим этапом заводских испытаний станет первый полет самолета.
-
Команда «На взлет»: о статусе российской авиапрограммы
29 августа импортозамещенный авиалайнер SJ-100 совершил первый полет. Это с...иастроители должны поставить перевозчикам более 1000 гражданских самолетов.
-
Ростех начал подготовку к производству первых истребителей Checkmate
На данный момент конструкторская документация передана на завод-и...ков. На основе проведенных работ в проект были внесены изменения.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Bionysheva_Elena