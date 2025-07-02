Ярославский «Красный Маяк» увеличил мощности по выпуску тяжёлых промышленных вибромоторов в 9 раз

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Завершена модернизация производства на Ярославском заводе «Красный Маяк». Объем инвестиций в модернизацию превысил 115 млн рублей. Из них 74,7 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), еще 8,3 млн рублей — Фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса Ярославской области.

Это позволило увеличить мощности по выпуску тяжёлых промышленных вибромоторов в 9 раз — до 4,5 тыс. единиц в год.

Промышленный вибромотор — это электродвигатель с установленными на концах вала ротора специальными грузами — дебалансами. Дебалансы, вращаясь с валом ротора, создают центробежную (вынуждающую) силу. Величина этой силы регулируется изменением взаимного расположения дебалансов на обоих концах вала. Круговые колебания мотора передаются конструкции, на которой он установлен в составе вибрационной техники.

Вибрационная техника применяется в строительстве для изготовления железобетонных изделий и при уплотнении бетонных смесей, а также в металлургии, химической и горнодобывающей промышленности для дробления, просеивания и смешивания сыпучих материалов.

Локализация производства составляет 100%: сырье закупается у отечественных поставщиков, а большая часть технологической оснастки — штампы, пресс-формы, специальный инструмент — изготавливается на собственном инструментальном производстве ярославского предприятия.

«Благодаря Фондам развития промышленности мы модернизировали производство, повысив точность обработки деталей и производительность труда. Кроме того, запуск нового оборудования позволяет расширить продуктовую линейку за счет изготовления тяжелых промышленных вибраторов с выталкивающим усилием до 250 килоньютонов. На сегодняшний день в сегментах тяжелых, площадочных и взрывозащищенных вибромоторов с подобными показателями аналоги в России не производятся, такая техника импортируется из США, Германии, Италии и, в растущей степени, из Китая», — рассказал генеральный директор ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк» Артем Беляев.

Среди основных покупателей ярославской вибрационной техники — строительные компании и производители стройматериалов. Часть оборудования экспортируется в Армению, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Монголию.

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