Энергоблок № 4 Ростовской АЭС досрочно вернулся в работу после планового ремонта

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Энергоблок № 4 Ростовской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион «Росатома») был успешно подключен к сети после планово-предупредительного ремонта (ППР). Работы завершились на 1,8 суток раньше графика.

Благодаря оптимизации сроков ремонта АЭС сможет выработать дополнительные 40 млн кВт·ч электроэнергии, что укрепит энергоснабжение южных регионов России.

«Все запланированные работы, обеспечивающие поддержание стабильного рабочего состояния оборудования и гарантированную безопасную выработку электроэнергии, выполнены в полном объеме. Применение инструментов Производственной системы Росатом, четкое планирование работ и тесное взаимодействие с подрядными организациями, которые были привлечены к ремонту, обеспечили сокращение сроков ППР почти на двое суток и завершены до традиционных пиков потребления в нашем регионе», — рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

В рамках ППР выполнен капитальный ремонт реакторной установки, включая полную перегрузку топлива, обслуживание основного оборудования реактора и всех трех систем безопасности. На турбинном участке проведены работы по ремонту цилиндра высокого давления, турбогенератора (с извлечением ротора) и другого критически важного оборудования, сообщает пресс-служба Росатом.

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