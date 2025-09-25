В Брянской области выводят идеальную «ковбойскую» лошадь для русских полей
Агропромышленный холдинг «Мираторг» реализует в Брянской области уникальный проект по созданию лошадей с улучшенными рабочими качествами. На ферме в Брасовском районе специалисты скрещивают американских квотерхорсов — знаменитых своей скоростью и интеллектом — с выносливыми отечественными карачаевскими и буденновскими породами.
Квотерхорсы, способные развивать скорость до 88 км/ч, идеально подходят для работы со скотом благодаря уникальному «чутью», позволяющему предугадывать движение животных. Эти лошади отличаются не только физической силой, но и сообразительностью, оставаясь при этом послушными и отзывчивыми партнерами для наездника.
Сейчас на ферме содержится около 200 лошадей, включая 80 кобыл. В 2025 году здесь родилось 53 жеребенка от шести жеребцов-производителей, которые формируют новый племенной фонд. Такой подход позволяет сочетать лучшие качества американских и российских пород, создавая лошадей, идеально адаптированных к местным условиям.
Параллельно «Мираторг» планирует разводить и чистопородных квотерхорсов, которые уже успешно работают на фермах компании, помогая перегонять и сортировать скот. Как отметили в пресс-службе холдинга, стратегическая задача проекта — не только обеспечение собственных нужд, но и развитие российского коневодства в целом.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Ведущий вертикально интегрированный агропромышленный холдинг в России ...одразумевает и собственное производство технологического оборудования.
- Компания «Мираторг», ведущий игрок агропромышленного комплекса ...ны как для собственных нужд компании, так и для обеспечения партнеров.
- Агрохолдинг «Мираторг» в этом сезоне впервые использует со...;Брянской, Калининградской, Калужской, Смоленской и Тульской областях.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0