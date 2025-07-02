В Москве после комплексного обновления открылась поликлиника

В Москве после комплексного обновления открылась поликлиникаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
После завершения масштабной реконструкции в Нагорном районе Москвы открылась новая поликлиника.
Главное здание городской поликлиники № 2, расположенное на Фруктовой улице, было полностью модернизировано в соответствии с современными московскими стандартами. В рамках обновления были проведены ремонтные работы внутри учреждения, а также заменены инженерные системы. Кроме того, объект оснащен передовым медицинским оборудованием.
Сделали поликлинику не только удобной для пациентов и врачей, но и технологичной. Установлены КТ, МРТ, денситометр, эндоскопическое оборудование — можно пройти диагностику и лечение в одном здании.
На территории учреждения создан терренкур — специально оборудованная дорожка для лечебной ходьбы. Такой маршрут способствует восстановлению при сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с легкими, сахарном диабете и других хронических недугах.
В результате всех преобразований в Нагорном районе все поликлиники стали современными и комфортными для посещения.
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termometrix
03.07.2510:27:20