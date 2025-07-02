Инновационный метод 3D-печати запатентовали в НГТУ

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Ученые Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева получили евразийский патент на инновационную технологию, сочетающую трехмерную печать с интеллектуальной системой контроля качества, сообщила пресс-служба вуза.

Это система мониторинга и прогнозирования, которая работает параллельно с процессом 3D-печати металлических изделий методом электродуговой наплавки. В отличие от существующих методов контроля, новая система способна в режиме реального времени не только оценивать текущее состояние процесса печати, но и прогнозировать его стабильность, подчеркнули разработчики.

Технология использует искусственный интеллект для анализа комплексных данных, собираемых во время печати. Система одновременно регистрирует изменения силы тока, напряжения электрической дуги и акустических сигналов, возникающих в процессе печати. На основе этих данных создается комплексный «энерго-акустический сигнал».

Специальная рекуррентная нейронная сеть (типа BiLSTM) анализирует эти данные и классифицирует состояние процесса как «устойчивое» или «неустойчивое». Ключевым показателем устойчивости служит фрактальная размерность энерго-акустического портрета системы. Когда этот показатель превышает пороговое значение 2,5, система определяет процесс как потенциально неустойчивый, что может привести к дефектам в готовом изделии.

«Наша разработка решает одну из ключевых проблем аддитивного производства — непредсказуемость процесса и сложность контроля качества в реальном времени», — отметил руководитель проекта кандидат технических наук доцент кафедры «Технология и оборудование машиностроения» ИПТМ Дмитрий Шатагин.

Обученная на экспериментальных данных нейронная сеть способна прогнозировать поведение системы на 0,1 секунды вперед с точностью 91%. Это позволяет заблаговременно выявлять потенциальные проблемы и корректировать параметры печати до появления дефектов. Технология позволяет предотвратить образование таких распространенных дефектов как поры, включения шлака и непроплавления, которые значительно снижают прочность и надежность готовых изделий.

© cdn.10nauki.ru

Технология может найти применение не только в аддитивном производстве, но и в других областях формообразования металлов и сплавов, где требуется высокая точность и надежность процесса. Патент действует на территории восьми государств — участников Евразийской патентной конвенции, включая Российскую Федерацию, Республику Беларусь, Республику Казахстан и другие страны.

© cdn.10nauki.ru

© cdn.10nauki.ru

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