Инженер из Фрязина изобрел 3D-принтер для производства печатных плат

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Проект молодого специалиста фрязинского предприятия «Исток» Льва Шилова вошел в топ-30 лучших программ всероссийского конкурса «Вектор 7.0», направленного на поддержку инновационных идей в области гражданской продукции.

Фрязинец представил свою разработку — компактный 3D-принтер, предназначенный для производства печатных плат. Устройство позволит снизить затраты на создание прототипов для производителей электроники.

Теперь Льву Шилову предстоит доработать концепцию и подготовить ее к финальной защите. В случае победы инженер сможет реализовать проект при поддержке госкорпорации «Ростех».

Фрязинец уже во второй раз становится участником «Вектора». В прошлом году Лев Шилов вошел в число победителей шестого потока программы с проектом «Electronic speed controller на базе отечественного микроконтроллера.

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Участники конкурса «Вектор 7.0». Фото: АО «НПП «Исток» им. Шокина»

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