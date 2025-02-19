стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
termometrix 19 февраля 2025, 19:06 64 Инновации

Инженер из Фрязина изобрел 3D-принтер для производства печатных плат

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © regions.ru

Проект молодого специалиста фрязинского предприятия «Исток» Льва Шилова вошел в топ-30 лучших программ всероссийского конкурса «Вектор 7.0», направленного на поддержку инновационных идей в области гражданской продукции.

Фрязинец представил свою разработку — компактный 3D-принтер, предназначенный для производства печатных плат. Устройство позволит снизить затраты на создание прототипов для производителей электроники.

Теперь Льву Шилову предстоит доработать концепцию и подготовить ее к финальной защите. В случае победы инженер сможет реализовать проект при поддержке госкорпорации «Ростех».

Фрязинец уже во второй раз становится участником «Вектора». В прошлом году Лев Шилов вошел в число победителей шестого потока программы с проектом «Electronic speed controller на базе отечественного микроконтроллера.

 © regions.ru

Участники конкурса «Вектор 7.0». Фото: АО «НПП «Исток» им. Шокина»

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен

Источник: https://regions.ru/fryazino/nauka/i...er-dlya-proizvodstva-pechatnyh-plat

перспективные разработки, инновации
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,