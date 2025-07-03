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Bionysheva_Elena 03 июля 2025, 05:46 143 Новые заводы и цеха

На «Ядринмолоко» запустили новую линию по розливу молока в картонные коробки

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 © yamilk.ru

На молочном заводе «Ядринмолоко» заработала новая линия по розливу молока в картонные коробки. Запуск приурочили к празднованию Дня Республики Чувашия.

Предприятие, которое занимает больше трети регионального рынка молочной продукции, теперь будет выпускать часть ассортимента в экологичных картонных упаковках. Ежедневно завод перерабатывает около 300 тонн молока, поступающего из хозяйств Чувашии и соседних регионов. Готовая продукция поставляется в разные города России, включая отдалённые.

Новые картонные упаковки лучше защищают молоко от света и более экологичны по сравнению с пластиком. Сейчас завод выпускает 3-4 тысячи таких упаковок в день, но планирует увеличивать объёмы. В декабре ожидается новое оборудование, которое позволит нарастить производство, сообщает пресс-служба предприятия.

 © yamilk.ru

 © yamilk.ru

«Мы давно хотели перейти на такую упаковку, — рассказали на предприятии. — Она удобнее, экологичнее и даёт больше места для полезной информации для покупателей».

Помимо смены упаковки, на заводе работают над расширением ассортимента. В планах — выпуск молока в больших бутылках по 1,4 литра, безлактозной продукции, сыров и детского питания. Это ответ на растущий спрос со стороны покупателей.

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Источник: yamilk.ru

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Ядринмолоко, Чувашия
  • Нет аватара oaroma
    05.07.2517:24:24

    Очень удобная упаковка: крышечка расположена так, что молоко не расплескивается при наливании, в отличие от чисто параллелепипедной упаковки.

    #1303216
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