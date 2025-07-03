На «Ядринмолоко» запустили новую линию по розливу молока в картонные коробки

© yamilk.ru

На молочном заводе «Ядринмолоко» заработала новая линия по розливу молока в картонные коробки. Запуск приурочили к празднованию Дня Республики Чувашия.

Предприятие, которое занимает больше трети регионального рынка молочной продукции, теперь будет выпускать часть ассортимента в экологичных картонных упаковках. Ежедневно завод перерабатывает около 300 тонн молока, поступающего из хозяйств Чувашии и соседних регионов. Готовая продукция поставляется в разные города России, включая отдалённые.

Новые картонные упаковки лучше защищают молоко от света и более экологичны по сравнению с пластиком. Сейчас завод выпускает 3-4 тысячи таких упаковок в день, но планирует увеличивать объёмы. В декабре ожидается новое оборудование, которое позволит нарастить производство, сообщает пресс-служба предприятия.

© yamilk.ru

© yamilk.ru

«Мы давно хотели перейти на такую упаковку, — рассказали на предприятии. — Она удобнее, экологичнее и даёт больше места для полезной информации для покупателей».

Помимо смены упаковки, на заводе работают над расширением ассортимента. В планах — выпуск молока в больших бутылках по 1,4 литра, безлактозной продукции, сыров и детского питания. Это ответ на растущий спрос со стороны покупателей.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈