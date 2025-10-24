Новый детский сад «Песковичок» построили в поселке Витязево. На реализацию проекта выделили 580 млн рублей.

Детский сад рассчитан на 240 мест. В нем будет 11 групп, в том числе ясельные. Принимать детей здесь начнут в ближайшее время. Работать с ними будут 22 воспитателя.

Кроме основных групп в саду есть залы для хореографии, вокала и рисования, компьютерный класс. А также кукольный театр и анимационная студия, кружки по робототехнике, шахматам и шашкам. В группах установлены современные интерактивные панели «Казаки».

На территории детского сада построили две спортивные площадки.

«Современный компьютерный класс этого детского сада способен удивить даже взрослых. В этом кабинете малыши будут узнавать об основах робототехники в доброй и спокойной атмосфере. Так, например, с помощью пульта дети смогут направить робота в любую точку карты и услышать его эмоции», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Даниил Бескровный.