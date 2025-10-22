В Краснодаре открыли два новых детских сада на 350 и 250 мест
В Прикубанском округе краевой столицы завершили строительство двух детских садов — в районе ул. Командорской и ул. 2-й Ямальской. Оба объекта получили заключения о соответствии проектной документации. В каждом предусмотрены группы для детей до трёх лет.
Двухэтажное дошкольное учреждение в районе ул. Командорской примет 350 воспитанников. В здании оборудовали 18 групп, в том числе две ясельные.
Для всестороннего развития ребят в детском саду предусмотрены изостудия, спортивный, музыкальный и компьютерный залы, кабинеты логопеда, психолога и подготовки к школе. Также оборудованы медицинский блок, пищеблок и прачечная.
Детский сад в районе ул. 2-йЯмальской рассчитан на 250 воспитанников. Там будут работать 13 групп для детей от полутора до семи лет, из них две ясельные. В здании есть кабинеты дополнительного образования: для подготовки к школе и изучения ПДД, также оборудованы изо- и мультстудии, креативная лаборатория.
Кроме того, предусмотрены кабинеты логопеда и психолога, мини-музей, спортивный, компьютерный и музыкальный залы, медицинский блок, пищеблок и прачечная.
С 2016 года в Краснодаре построили 47 школ и 72 детсада.
