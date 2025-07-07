«Росатом» отремонтировал импортное оборудование ТЭЦ в Рязани и Тульской области

Bionysheva_Elena 07 июля 2025, 08:16 57 Энергетика и ТЭК
«Росатом» отремонтировал импортное оборудование ТЭЦ в Рязани и Тульской областиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Специалисты «Росатом Инфраструктурные решения» провели капремонт парогазовых установок на Дягилевской ТЭЦ в Рязани и Алексинской ТЭЦ в Тульской области.
На Дягилевской ТЭЦ обновили газовую турбину *Siemens SGT-800* и паровую турбину *Siemens SST-400*, а также сопутствующее оборудование. На Алексинской ТЭЦ отремонтировали паровую турбину и выполнили регламентные работы по газовой турбине, сообщают в Росатом.
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Источник: t.me
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Bionysheva_Elena