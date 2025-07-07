«Росатом» отремонтировал импортное оборудование ТЭЦ в Рязани и Тульской области

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Специалисты «Росатом Инфраструктурные решения» провели капремонт парогазовых установок на Дягилевской ТЭЦ в Рязани и Алексинской ТЭЦ в Тульской области.

На Дягилевской ТЭЦ обновили газовую турбину *Siemens SGT-800* и паровую турбину *Siemens SST-400*, а также сопутствующее оборудование. На Алексинской ТЭЦ отремонтировали паровую турбину и выполнили регламентные работы по газовой турбине, сообщают в Росатом.

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