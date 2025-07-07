На Ленинградской АЭС-2 завершили ключевой этап строительства энергоблока № 3

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На строящемся энергоблоке № 3 Ленинградской АЭС-2 завершили важный этап строительства — устройство фундаментной плиты под шахту реактора. В подготовленном основании разместят ядерный реактор и систему пассивной безопасности «ловушку расплава», которая предназначена для предотвращения последствий возможных аварий.

В течение следующих двух лет в шахте реактора установят элементы крепления, системы защиты и контроля, включая тепловую и биологическую защиту, датчики температуры и радиации, а также выполнят металлическую облицовку внутренних поверхностей. После полной готовности шахты приступят к монтажу корпуса реактора. Новый энергоблок строится с использованием современных систем безопасности и относится к перспективным реакторам поколения «3+", сообщают в Росатом.

«Устройство локализации расплава — первое крупногабаритное оборудование весом 158 тонн, поступит на нашу площадку осенью и будет установлено в проектное положение, — рассказал Евгений Милушкин, заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2. — Точность и качество этой ключевой операции обеспечит универсальный тяжелый гусеничный кран, оснащенный передовыми технологиями управления и автоматизации. Учитывая его значительную грузоподъемность (до 2000 тонн), на следующих этапах задействуем его при установке корпуса реактора и другого крупногабаритного оборудования на объектах блока».

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