Россия запускает собственное производство инновационных композитов для промышленности

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В рамках международной выставки «ИННОПРОМ-2025» состоялась презентация первого в России серийного производства термопластичных композитных материалов. Это единственная в стране площадка, способная выпускать высокотехнологичные материалы, ранее доступные только за рубежом.

Производственные мощности позволят выпускать консолидированные пластины, однонаправленные препреги, тоупреги и филаменты для 3D-печати. Эти инновационные материалы открывают новые возможности для авиастроения, космической и нефтегазовой отраслей, а также ускоряют внедрение аддитивных технологий в промышленность.

Годовой объем производства составит 11 тысяч консолидированных пластин для термоштамповки, 50 тонн однонаправленных безутковых препрегов и тоупрегов для автоматической выкладки, а также 9 тонн филаментов из непрерывного углеродного волокна для 3D-печати. Запуск производства укрепит позиции России в области современных композитных технологий и обеспечит отечественную промышленность высокопрочными, легкими и долговечными материалами нового поколения, сообщает пресс-служба Росатом.

«Мировой рынок термопластичных композитов развивается стремительно, и теперь Россия входит в число технологических лидеров в этой сфере. Нам удалось не только разработать материалы, сопоставимые по качеству с продукцией мировых брендов, но и создать уникальное производство, аналогов которому в стране пока нет», — отметил Антон Шумаков, директор проекта «Термопласты» Композитного дивизиона «Росатома».

Проект реализован композитным дивизионом госкорпорации «Росатом» — лидера в производстве ПАН-волокна, угле- и стекловолокна, а также готовых изделий на их основе. В состав дивизиона входят научно-исследовательский центр и 17 предприятий в 13 регионах страны, формирующих единственную в России и Восточной Европе полную цепочку производства углекомпозитов.

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