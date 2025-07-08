Ход строительства Амурского ГХК

termometrix 08 июля 2025, 08:44 21 Видеоблог
Ход строительства Амурского ГХКСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Прогресс строительства Амурского ГХК достиг 82%
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Источник: rutube.ru
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