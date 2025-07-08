Завершено строительство дока-понтона «Амурец» проекта 65911

8 июля состоялась торжественная церемония подъема государственного флага Российской Федерации на новом доке-понтоне «Амурец» проекта 65911, построенном на Амурском судостроительном заводе (Хабаровский край) по проекту конструкторского бюро ОСК «Алмаз».

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Док проекта 65911 предназначен для транспортировки строящихся и ремонтируемых судов и кораблей из сухих эллингов завода к достроечному пирсу, а также спуска на воду.

Предполагается, что «Амурец» расширит возможности по выполнению производственной программы АСЗ и даст возможность не только выводить уже строящиеся в цехах завода заказы, но и обеспечит вывод кораблей и судов большего водоизмещения.

Док-понтон проекта 65911:

Назначение — прием с берега и спуск на воду кораблей и судов доковой массой до 7500 т

Длина — 130,4 м

Ширина — 25,4 м

Высота борта до топ-палубы — 15 м

Предельная глубина погружения — 13,9 м

Размеры спускаемого судна — до 140×18 м

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