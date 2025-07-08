Завершено строительство дока-понтона «Амурец» проекта 65911

Завершено строительство дока-понтона «Амурец» проекта 65911Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
8 июля состоялась торжественная церемония подъема государственного флага Российской Федерации на новом доке-понтоне «Амурец» проекта 65911, построенном на Амурском судостроительном заводе (Хабаровский край) по проекту конструкторского бюро ОСК «Алмаз».
Док проекта 65911 предназначен для транспортировки строящихся и ремонтируемых судов и кораблей из сухих эллингов завода к достроечному пирсу, а также спуска на воду.
Предполагается, что «Амурец» расширит возможности по выполнению производственной программы АСЗ и даст возможность не только выводить уже строящиеся в цехах завода заказы, но и обеспечит вывод кораблей и судов большего водоизмещения.
Док-понтон проекта 65911:
- Назначение — прием с берега и спуск на воду кораблей и судов доковой массой до 7500 т
- Длина — 130,4 м
- Ширина — 25,4 м
- Высота борта до топ-палубы — 15 м
- Предельная глубина погружения — 13,9 м
- Размеры спускаемого судна — до 140×18 м
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
На Амурском СЗ все секции дока-понтона «Амурец» проекта 65911 спущены на воду
Последний блок дока-понтона «Амурец» проекта 65911 выведен из цеха на Амурского судостроительного завода (Хабаровский край).
-
Фотофакт: строительство дока-понтона «Амурец» проекта 65911 на Амурском СЗ
На новом доке-понтоне «Амурец» проекта 65911, построенном ...ельства они продлятся до конца июня.Было (апрель 2025 года): Стало:
-
На Амурском СЗ спустили на воду МРК «Ржев» и «Удомля» проекта 22800
Церемония спуска на воду малых ракетных кораблей «Ржев» и ...uo; состоялась на Амурском судостроительном заводе (Хабаровский край).
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru