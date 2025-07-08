стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Katamaran 08 июля 2025, 12:05 41 Судостроение и судоходство

Завершено строительство дока-понтона «Амурец» проекта 65911

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

8 июля состоялась торжественная церемония подъема государственного флага Российской Федерации на новом доке-понтоне «Амурец» проекта 65911, построенном на Амурском судостроительном заводе (Хабаровский край) по проекту конструкторского бюро ОСК «Алмаз».

 © sudostroenie.info

Док проекта 65911 предназначен для транспортировки строящихся и ремонтируемых судов и кораблей из сухих эллингов завода к достроечному пирсу, а также спуска на воду.

Предполагается, что «Амурец» расширит возможности по выполнению производственной программы АСЗ и даст возможность не только выводить уже строящиеся в цехах завода заказы, но и обеспечит вывод кораблей и судов большего водоизмещения.

Док-понтон проекта 65911:

  • Назначение — прием с берега и спуск на воду кораблей и судов доковой массой до 7500 т
  • Длина — 130,4 м
  • Ширина — 25,4 м
  • Высота борта до топ-палубы — 15 м
  • Предельная глубина погружения — 13,9 м
  • Размеры спускаемого судна — до 140×18 м

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: sudostroenie.info

Поделись позитивом в своих соцсетях


Амурский судостроительный завод, Хабаровский край, док, 65911
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,