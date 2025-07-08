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Nelton 08 июля 2025, 16:04 126 Производство

Группа СОЛЛЕРС начала серийное производство новых минивэнов Sollers SP7

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 © sollers-auto.com

Sollers SP7 — это современный инновационный автомобиль, созданный как универсальное решение для семьи и бизнеса. Минивэн отличается продуманной эргономикой, высоким уровнем комфорта и передовыми системами безопасности.

Автомобиль оснащается бензиновым двигателем мощностью 237 л.с., соответствующим экологическому стандарту Евро-6, и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

«Группа СОЛЛЕРС выводит на российский рынок первый минивэн локального производства с бензиновым агрегатом. Проект производства Sollers SP7 предполагает не просто полный цикл со сваркой, окраской и сборкой, а поэтапное углубление локализации продукта, включая локальный силовой агрегат и компоненты безопасности, штампованные детали кузова и электронику, элементы интерьера и экстерьера. Мы нацелены на то, чтобы максимально кастомизировать минивэн под потребности наших покупателей и, помимо стандартных версий, выпускать широкую гамму машин с разными конфигурациями салона», — сообщил Адиль Ширинов, Председатель Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».

 © sollers-auto.com

В настоящее время на выбор клиента доступны две версии Sollers SP7: 7-местный полноразмерный минивэн и 4-местное бизнес-купе.

Базовая комплектация включает шесть подушек безопасности, продвинутую мультимедийную систему, цифровую приборную панель, раздельный климат-контроль, систему бесключевого доступа, беспроводную зарядку для смартфонов, светодиодную оптику, электропривод сдвижных дверей и крышки багажного отделения. Сиденья водителя и переднего пассажира, раздельные кресла второго ряда оснащены широким диапазоном электрорегулировок, подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Трехместный задний диван с анатомическим профилем трансформируется в спальное место.

4-местное бизнес-купе отличается более просторным салоном с дополнительной шумо- и виброизоляцией, отделкой высококачественными материалами, динамической подсветкой, отдельной мультимедиасистемой с полноразмерным экраном на перегородке и возможностью управления функциями салона с персонального планшета.Sollers SP7 оснащен комплексом электронных ассистентов водителя: камерами кругового обзора 360°, адаптивным круиз-контролем, системой предупреждения о лобовом столкновении и контролем усталости водителя.

Старт продаж нового минивэна Sollers SP7 запланирован на осень 2025 года.

 © sollers-auto.com

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Источник: sollers-auto.com

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  • Nelton
  • 5
Соллерс, минивен
  • Nelton Nelton
    08.07.2516:05:53

    подозреваю, что стоить будут не дешево, но для такси отлично, если семьей ехать в аэропорт.

    #1303326
  • Badassgoliath Badassgoliath
    08.07.2517:33:42

    Проект производства Sollers SP7 предполагает не просто полный цикл со сваркой, окраской и сборкой, а поэтапное углубление локализации продукта, включая локальный силовой агрегат и компоненты безопасности, штампованные детали кузова и электронику, элементы интерьера и экстерьера.

    Предполагать-то можно что угодно.

    Интересно, с какой-нибудь продукцией солерса уже проделано всё то, что они предполагают проделать с этим минивэном?

    #1303330
    • Nelton Nelton
      08.07.2519:10:17

      Свои МКПП ставят на ряд моделей:

      Новыми 6-ступенчатыми МКПП будут оснащаться пикапы Sollers ST6 и ST8 с бензиновыми двигателями, а также цельнометаллические фургоны Sollers Atlant с дизельным двигателем объемом 1,9 л. Коробки передач дополнят текущий модельный ряд выпускаемых агрегатов, предназначенных для модификаций Sollers Atlant с двигателями объемом 2,7 л, дизельных версий Sollers Argo и пикапов Sollers ST6 и ST8.

      Картер для КПП то же локального производства

      https://sollers...loshchadke-zmz/

      Дизельные двигатели под них делают с 2023 года.

      https://sollers...y-v-tatarstane/

      В общем Соллерс активно трансформируется из контрактного сборщика — подмастерья — в самостоятельную компанию.

      Отредактировано: Nelton~19:16 08.07.25
      #1303332
      • Badassgoliath Badassgoliath
        08.07.2519:27:18

        Дизельные двигатели под них делают с 2023 года.

        Это, конечно, хорошо. А ещё куда-нибудь эти двигатели ставят? Или только на выпускаемые ими копии?

        Новыми 6-ступенчатыми МКПП будут оснащаться

        Коробки передач дополнят

        Ну тут пока что будущее время.

        Соллерс активно трансформируется из контрактного сборщика — подмастерья — в самостоятельную компанию.

        Хорошо бы. Но самостоятельная компания — это, как я понимаю, самостоятельные разработки. Пока что этого нет.

        #1303333
        • Nelton Nelton
          08.07.2519:52:27

          «Будущее время» — в новостях о запуске производства, годичной давности.

          А самостоятельная — делает под своим брендом, и самостоятельно определяет, что и как делать и какие компоненты ставить.

          #1303335
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