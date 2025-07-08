Группа СОЛЛЕРС начала серийное производство новых минивэнов Sollers SP7

© sollers-auto.com

Sollers SP7 — это современный инновационный автомобиль, созданный как универсальное решение для семьи и бизнеса. Минивэн отличается продуманной эргономикой, высоким уровнем комфорта и передовыми системами безопасности.

Автомобиль оснащается бензиновым двигателем мощностью 237 л.с., соответствующим экологическому стандарту Евро-6, и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

«Группа СОЛЛЕРС выводит на российский рынок первый минивэн локального производства с бензиновым агрегатом. Проект производства Sollers SP7 предполагает не просто полный цикл со сваркой, окраской и сборкой, а поэтапное углубление локализации продукта, включая локальный силовой агрегат и компоненты безопасности, штампованные детали кузова и электронику, элементы интерьера и экстерьера. Мы нацелены на то, чтобы максимально кастомизировать минивэн под потребности наших покупателей и, помимо стандартных версий, выпускать широкую гамму машин с разными конфигурациями салона», — сообщил Адиль Ширинов, Председатель Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».

© sollers-auto.com

В настоящее время на выбор клиента доступны две версии Sollers SP7: 7-местный полноразмерный минивэн и 4-местное бизнес-купе.

Базовая комплектация включает шесть подушек безопасности, продвинутую мультимедийную систему, цифровую приборную панель, раздельный климат-контроль, систему бесключевого доступа, беспроводную зарядку для смартфонов, светодиодную оптику, электропривод сдвижных дверей и крышки багажного отделения. Сиденья водителя и переднего пассажира, раздельные кресла второго ряда оснащены широким диапазоном электрорегулировок, подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Трехместный задний диван с анатомическим профилем трансформируется в спальное место.

4-местное бизнес-купе отличается более просторным салоном с дополнительной шумо- и виброизоляцией, отделкой высококачественными материалами, динамической подсветкой, отдельной мультимедиасистемой с полноразмерным экраном на перегородке и возможностью управления функциями салона с персонального планшета.Sollers SP7 оснащен комплексом электронных ассистентов водителя: камерами кругового обзора 360°, адаптивным круиз-контролем, системой предупреждения о лобовом столкновении и контролем усталости водителя.

Старт продаж нового минивэна Sollers SP7 запланирован на осень 2025 года.

© sollers-auto.com

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈