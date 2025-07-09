В селе Фролы Пермского края открылась новая поликлиника

В селе Фролы Пермского края открылась новая поликлиникаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Пермском крае начала работу новая поликлиника Пермской центральной районной больницы. Современное двухэтажное здание площадью 2000 квадратных метров заменило прежнюю сельскую амбулаторию и теперь сможет оказывать медицинскую помощь жителям на качественно новом уровне.
Новая поликлиника предлагает полный спектр медицинских услуг для взрослых и детей. В здании оборудованы кабинеты участковых терапевтов и педиатров, приемные узких специалистов, стоматологическое отделение и кабинет УЗИ-диагностики. Отдельное внимание уделено женскому здоровью — здесь работает консультация с дневным стационаром. Также в поликлинике доступны хирургическая и неотложная медицинская помощь.
Учреждение полностью адаптировано для комфортного посещения всеми категориями пациентов. Просторные холлы с зонами ожидания, детский уголок, удобные входные группы и лифт делают визит к врачу более комфортным. Территория вокруг поликлиники благоустроена, предусмотрена парковка для посетителей, сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края.
Открытие новой поликлиники особенно актуально в связи с активным жилищным строительством во Фролах. За последние три года в селе построено 17 многоквартирных домов общей площадью более 140 тысяч квадратных метров. Удобное расположение медучреждения — рядом с жилыми кварталами, школой, детским садом и спортивным комплексом — делает его доступным для всех жителей.
Все кабинеты новой поликлиники полностью укомплектованы необходимой мебелью и оборудованием.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
В феврале 2025 года в России были открыты и реконструированы 22 медучреждения
В феврале 2025 года в России по данным сайта «Сделано ...ских учреждения.Новая детская поликлиника открылась в Санкт-Петербурге
-
В Подмосковье открылся новый Центр репродуктивного здоровья семьи
В Раменской больнице начал работу Центр репродуктивного здоровья семьи...обный центр в регионе — восьмой откроют до конца года.
-
Обзор: В июне 2025 года в России были открыты и реконструированы 20 медучреждений
«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по&n...льны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Bionysheva_Elena