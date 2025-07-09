В селе Фролы Пермского края открылась новая поликлиника

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В Пермском крае начала работу новая поликлиника Пермской центральной районной больницы. Современное двухэтажное здание площадью 2000 квадратных метров заменило прежнюю сельскую амбулаторию и теперь сможет оказывать медицинскую помощь жителям на качественно новом уровне.

Новая поликлиника предлагает полный спектр медицинских услуг для взрослых и детей. В здании оборудованы кабинеты участковых терапевтов и педиатров, приемные узких специалистов, стоматологическое отделение и кабинет УЗИ-диагностики. Отдельное внимание уделено женскому здоровью — здесь работает консультация с дневным стационаром. Также в поликлинике доступны хирургическая и неотложная медицинская помощь.

Учреждение полностью адаптировано для комфортного посещения всеми категориями пациентов. Просторные холлы с зонами ожидания, детский уголок, удобные входные группы и лифт делают визит к врачу более комфортным. Территория вокруг поликлиники благоустроена, предусмотрена парковка для посетителей, сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края.

Открытие новой поликлиники особенно актуально в связи с активным жилищным строительством во Фролах. За последние три года в селе построено 17 многоквартирных домов общей площадью более 140 тысяч квадратных метров. Удобное расположение медучреждения — рядом с жилыми кварталами, школой, детским садом и спортивным комплексом — делает его доступным для всех жителей.

Все кабинеты новой поликлиники полностью укомплектованы необходимой мебелью и оборудованием.

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