Компания «Гудфудрус» запустила производство готовой еды в Петербурге

Компания «Гудфудрус» запустила производство готовой еды в ПетербургеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Петербурге открылось производство сэндвичей и упакованных блюд под брендом Lunch Up московского ООО «Гудфудрус», сообщает журнал Shopper’s. По данным представителя компании, с площадки в 1000 м², приобретенной в апреле у бывшего поставщика микромаркетов Self, будут отгружать по две тонны продукции в сутки. С момента сделки объем производства удвоился. До конца года его планируется увеличить еще в 1,5 раза.
Основатель ООО «Гудфудрус», зарегистрированного в 2022 году, Натан Белоцерковский — сын основного владельца крупнейшего в России вендингового оператора Uvenco Бориса Белоцерковского. В ассортимент компании «Гудфудрус» входит около 50 позиций. Основное производство площадью 1800 м², которое находится в Москве, поставляет продукцию в магазины «Пятёрочка» X5 Group, микромаркеты WorkEat и «Го! Поедим». Спектр услуг включает доставку и подачу готовых блюд и напитков на месте.
На новой площадке в Петербурге готовят завтраки с кашами, сырниками и котлетами, салаты, горячие супы и вторые блюда, десерты. Около 50% продукции закупают местное подразделение Uvenco и в микромаркеты Self, подконтрольные тому же оператору. Вторую половину поставляют в вендинговые аппараты Vendex, сеть кофеен Coffee Like и производителю готовых рационов Grow Food.
«Гудфудрус» намерена инвестировать порядка 700 млн рублей в аналогичные производства в Краснодаре, Тюмени и Владивостоке. Натан Белоцерковский отметает: готовая еда — это самая быстрорастущая категория в продуктовой рознице (+40-60% в год у крупнейших ритейлеров) и постепенно вытесняет кулинарию на развес. Производителей в регионах мало, более 60% подобных активов сосредоточено в Москве и Подмосковье. Партнерство с крупными торговыми — один из стратегических приоритетов для фабрики удобной еды Lunch Up, добавил он.
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