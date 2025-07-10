16 новых заводов запущены в Подмосковье на льготных участках

16 новых заводов запущены в Подмосковье на льготных участкахСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В рамках программы технологического суверенитета в Подмосковье начали работу 16 новых промышленных предприятий, построенных на земельных участках, предоставленных инвесторам на льготных условиях.
Специальная региональная программа позволяет инвесторам арендовать землю под строительство производственных объектов всего за 1 рубль. Это позволило привлечь значительные инвестиции и ускорить реализацию проектов импортозамещения.
Помимо уже запущенных заводов, на льготных участках реализуется еще 207 инвестиционных проектов. Общий объем вложений в эти проекты составляет 134,8 млрд рублей, что позволит создать 14,4 тыс. новых рабочих мест в регионе, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО.
Среди успешно реализованных проектов:
Машиностроительный завод «Тонар» в Орехово-Зуевском г. о., выпускающий оси для прицепной техники;
Производство косметики под брендом «Аравия» в Серпухове;
Завод компании «Технопарк Импульс» в Домодедово, налаживающий выпуск гидромолотов.
Эти предприятия уже начали выпуск продукции, способствующей снижению зависимости российской промышленности от импорта. Программа льготной аренды земельных участков продолжает действовать, что позволяет ожидать дальнейшего роста промышленного потенциала Московской области.
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