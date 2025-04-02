Обзор: В марте 2025 года в России были открыты 13 производств

Российская промышленность продолжает уверенно развиваться.

В марте 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 13 предприятий и цехов с инвестициями более 100 млн рублей из них 5 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

В Подмосковье открыли новый цех по производству резиновой крошки для детских и спортивных площадок

Компания «Дмитровский завод РТИ», занимающаяся сбором и утилизацией автомобильных шин, завершила строительство и запустила новый цех в Дмитровском городском округе. На новой площадке предприятие будет производить резиновую крошку и порошок. Инвестиции в строительство и запуск цеха превысили 220 млн рублей. Это первый этап масштабного проекта по расширению завода, общий объем вложений в который составит около 0,5 млрд рублей. Сейчас на предприятии трудятся более 250 человек, а после расширения штат увеличится еще на 50 сотрудников.

В Иркутской области начали выпуск гибких полимерных армированных труб

На Иркутском трубном заводе, входящем в Группу «Полипластик», запущено производство гибких полимерных армированных труб (ГПАТ) под брендом Полифиброн. Продукция полностью разработана в России с использованием отечественного сырья и комплектующих.

Инвестиции в создание инженерной инфраструктуры и закупку современного оборудования превысили 500 млн рублей.

В Ростовской области открыт новый завод по производству сельхозтехники Агростар

В городе Сальск Ростовской области официально открыт новый завод по производству сельскохозяйственной техники — «Агростар». Предприятие начало серийное производство барабанных косилок полного цикла моделей AP165 и АР195 с ноября прошлого года. Завод уже вышел на 50% производственной мощности и к лету 2025 года планирует достичь 100%. Плановая мощность предприятия — 4-5 тысяч косилок в год.

Афипский НПЗ запустил комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля

21 марта на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае введён в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля.

Запуск комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля на Афипском НПЗ означает завершение 1го этапа модернизации завода.

В рамках проекта создан производственно-технологический комплекс мощностью 3 млн т/год.

Общая сумма инвестиций в законченный первый этап модернизации и начатые работы второго этапа составила 217 млрд рублей.

В Тульской области открылось предприятие по производству плёнки и упаковки

13 марта на территории ОЭЗ «Узловая» в Тульской области состоялась церемония открытия первой очериди завода «АРД-полимер» по производству плёнок и упаковки на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Оборудование комплекса позволит перерабатывать и использовать для производства готовой продукции вторичное ПЭТ-сырье, а также производить биоразлагаемые полимеры.

Объём инвестиций составил 240 миллионов рублей. Создано более 30 рабочих мест.

В особой экономической зоне «Авангард» на севере Омска открылся первый завод

11 марта в особой экономической зоне «Авангард» открылось первое производство. Компания «Омскэлектротех», входящая в группу «Основа Холдинг» будет выпускать на новом заводе высокопрочные крепёжные изделия и соединительные детали для химической, нефтегазовой и энергетической отраслей.

Инвестиции в создание завода составили 1,9 миллиарда рублей.

На предприятии будет создано около 200 рабочих мест с достойной заработной платой, а налоговые отчисления в бюджет превысят 60 миллионов рублей ежегодно.

ОДК ввела в эксплуатацию новый производственный корпус на самарском предприятии ОДК-Кузнецов

В новом производственном корпусе налажен полный цикл изготовления деталей — от создания заготовок до сборки готовых узлов газотурбинных двигателей. На современном высокотехнологичном оборудовании производятся колеса турбин и сопловые аппараты для авиационных и промышленных энергетических установок.

В Ростове-на-Дону запустили новый завод по производству радиоэлектронной продукции

6 марта 2025 года состоялся запуск нового завода радиоэлектронной продукции ООО «Бештау». Торжественное мероприятие прошло с участием представителей различных структур, включая региональные власти и отраслевых экспертов.

Компания «Бештау» является ключевым участником межрегионального кластера радиоэлектронной промышленности, объединяющего 9 предприятий из Ставропольского, Краснодарского краев и Ростовской области. Завод площадью 2500 кв. метров включает участки поверхностного и DIP монтажа электронных плат. Производственная мощность предприятия составляет 750 000 компонентов в час.

Полная реализация проекта предусматривает, что инвестор вложит 8 млрд руб. в создание радиоэлектронного предприятия общей площадью 9 тыс. кв. м. В итоге здесь будет организовано 700 рабочих мест.

В Свердловской области запущена новая линия по производству пластиковых труб

26 марта производственная компания «Контур» ввела в эксплуатацию четвертую линию по выпуску пластиковых труб для внутренней и наружной канализации.

Новая линия позволит увеличить производственные мощности предприятия на 25-30%. Оборудование включает экструдеры, охлаждающие ванны, механизмы протяжки и нарезки труб, а также машину для изготовления соединительных раструбов. В перспективе это даст возможность освоить выпуск негорючих труб для внутридомовых коммуникаций и напорных ливневых систем.

Инвестиции в проект составили около 100 млн рублей.

«В Кузбассе открыли производство вакуумных насосов для горной отрасли, замещающих импортные аналоги»

Новокузнецкий завод модульных дегазационных установок (МДУ) запустил производство ротационных вакуумных насосов, используемых в установках для утилизации метана в шахтах и рудниках. Ранее такие насосы закупали в Европе, но после ухода зарубежных поставщиков предприятие освоило собственное производство.

Инвестиции в проект составили более 135 млн рублей, включая 70 млн от федерального Фонда развития промышленности (ФРП) и 30 млн от ФРП Кузбасса.

Калининградская компания «ЦТС» (GS Group) запустила полномасштабное производство ноутбуков

Компания «ЦТС» (АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы»), входящая в холдинг GS Group, начала полный цикл сборки ноутбуков с производительностью 1 устройство за 2,5 минуты. Инвестиции в модернизацию производства составили 182 млн рублей.

ГК «Аквариус» открыла новый цех сборки и тестирования серверов

Новый цех сборки и тестирования серверов оснащен инновационной автоматизированной линией, которая включает лифтовый механизм для распределения устройств между параллельными участками тестирования. Это решение позволяет сократить время сборки без ущерба для качества, а современные системы автоматического тестирования обеспечивают высокий уровень контроля над каждым изделием.

Производственная линия увеличит ежедневный выпуск серверных устройств до 1000 единиц, что почти в 2,5 раза превышает текущие мощности предприятия. Проектная мощность нового участка составит 300 тысяч серверных изделий в год, что позволит компании эффективнее удовлетворять растущий спрос на отечественную технику.

Кроме того, запущено производство пластиковых деталей методом литья под давлением мощностью до 500 тысяч корпусов в год.

Общая сумма инвестиций компании во все производственные проекты за 2024 год составила 1,8 млрд рублей

В «Титановой долине» запущено производство тротуарной плитки с инвестициями свыше 1,7 млрд рублей.

Выпуск продукции начал завод «Поревит», расположенный в особой экономической зоне «Титановая долина» на площадке «Уктус» в Екатеринбурге.

Инвестиции в проект превысили 1,7 млрд рублей. На предприятии уже создано 43 рабочих места из 80 запланированных.

Итого за март 2025 года открыто 13 производств:

— общий объём объявленных инвестиций составил около 232 млрд рублей

— из них 5 крупных производства с общими инвестициями более 1 млрд рублей

— по 2 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

Машиностроение и металлообработка — 4

Стройматериалы и ремонт — 4

Химическая промышленность — 1

Электроника и электротехника — 3

Медицина и фармацевтика — 0

Текстильная промышленность — 0

Добывающая промышленность — 0

Деревообрабатывающая промышленнсоть — 0

Другое — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 13

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