«ММК» начал выпуск металлопроката с инновационным покрытием

«ММК» начал выпуск металлопроката с инновационным покрытиемСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») начал выпуск металлопроката с инновационным коррозионностойким покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния (Zn-Al-Mg). Технология производства уникальной металлопродукции разработана Научно-техническим центром ПАО «ММК» совместно со специалистами группы Главного прокатчика.
Металлопрокат с новым легированным покрытием на основе Zn-Al-Mg сплава обеспечивает большую долговечность, надежность и экономическую эффективность стальных конструкций и изделий. В частности, цинкалюмомагниевое покрытие 80-го класса по защитным свойствам по результатам испытаний превосходит классическое цинковое покрытие 275-го класса, что позволяет снизить массу наносимого покрытия на металлопрокат, обеспечив при этом рост срока эксплуатации конечных объектов и изделий.
Преимущества нового покрытия достигаются за счет следующих эффектов:
· Благодаря синергии катодной защиты цинка и барьерного эффекта плотных оксидных слоев алюминия и магния покрытие на основе Zn-Al-Mg обеспечивает в разы большую защиту от коррозии, чем обычный цинк, даже в условиях повышенной влажности, агрессивных сред, в том числе в области прибрежных морских территорий, промышленных предприятий. Коррозионная стойкость при этом многократно увеличивается, что подтверждается соответствующими испытаниями в камерах соляного тумана.
· За счет присутствия легирующих элементов в покрытии позволяет реализовать уникальный эффект самовосстановления мелких повреждений поверхности, предотвращая развитие ржавчины даже на кромках, значительно продлевая срок службы изделий.
· Высокая адгезия покрытия открывает широкие возможности для нанесения полимерных покрытий с сохранением всех технических требований при испытании готовой продукции, что позволяет многократно увеличить службу изделий из проката с новым видом покрытия.
Новое покрытие также обладает хорошими показателями прочности и формуемости. Результаты испытаний образцов продемонстрировали высокие показатели пластичности покрытия при одновременном сохранении его высочайших защитных свойств. Все это наряду с повышенной твердостью нового покрытия и его устойчивостью к истиранию является дополнительными преимуществами при изготовлении деталей кузовов автомобилей, а также других изделий с вытяжкой поверхности.
Кроме того, уменьшенная масса покрытия и изделий с возможностью вторичной переработки отвечают современным экологичным подходам к защите окружающей среды.
Указанные свойства позволят успешно применять продукцию с данным видом покрытия в строительной индустрии, в том числе направления легковозводимых зданий, автомобилестроении, сельском хозяйстве. Инновационная продукция ПАО «ММК» с цинкалюмомагниевыем покрытием является гарантированным комплексным решением, обеспечивающим долговечность изделий и экономию на их эксплуатации на всем жизненном цикле готового продукта клиентов компании.
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