На Магнитогорском металлургическом комбинате внедрена уникальная технология выпуска горячекатаного листового и рулонного проката с односторонним чечевичным рифлением по ГОСТ 8568-77 и с гарантией обеспечения механических свойств.

Новый вид рифленого проката производится шириной до 2000 мм включительно и толщиной листа от 4 до 14 мм, что создаёт дополнительные возможности для клиентов.

Прокат с выпуклым узором на поверхности, формирующим ребра жесткости, широко применяется в различных сферах. В частности, его используют для обеспечения требований промышленной безопасности — при монтаже настилов, полов в цехах, ступеней металлических лестниц. Рифленый прокат также применяют в строительстве, транспортной сфере — при обшивке полов в кузовах автомобилей, в железнодорожных вагонах, трамваях, при изготовлении платформ погрузо-разгрузочного оборудования.

Выпуск проката с рифлением регламентируется ГОСТ 8568-77, этот стандарт определяет химический состав продукции, но не регламентирует его механические свойства. Специалисты ММК разработали и внедрили технологию, позволяющую гарантировать механические свойства проката с рифлением по ГОСТ 8568-77 соответствующее классам прочности до 345 включительно по ГОСТ 19281-2014, с соответствием нормам ударной вязкости при температуре испытаний до -60°С.

Гарантия механических свойств проката с рифлением позволяет использовать данный материал для выпуска изделий и конструкций, предназначенных для эксплуатации в неблагоприятных климатических условиях. На сегодняшний день клиентам отгружено более 2500 тонн данной продукции.