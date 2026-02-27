Магнитогорский комбинат запустил роботов для работы в зоне сверхвысоких температур
На Магнитогорском металлургическом комбинате в кислородно-конвертерном цехе запустили новый робототехнический комплекс. Он занимается установкой и заменой измерительных блоков на конвертере № 1 — тех самых, которые нужны для замера температуры и уровня окисленности стали.
Робот справляется с операцией за 2,5 минуты. Это быстро, точно и, главное, безопасно. Потому что работает он в зоне, где температура теплового излучения превышает полторы тысячи градусов. Раньше эту работу выполняли люди — теперь они оттуда полностью выведены.
Экономический эффект здесь не главное. Основная задача — промышленная безопасность. Роботизация позволила исключить присутствие персонала в экстремальных условиях.
На ММК говорят, что продолжат внедрять роботов в агрессивных средах. Это часть стратегии по созданию современного и безопасного производства.
