На Магнитогорском металлургическом комбинате в кислородно-конвертерном цехе запустили новый робототехнический комплекс. Он занимается установкой и заменой измерительных блоков на конвертере № 1 — тех самых, которые нужны для замера температуры и уровня окисленности стали.

Робот справляется с операцией за 2,5 минуты. Это быстро, точно и, главное, безопасно. Потому что работает он в зоне, где температура теплового излучения превышает полторы тысячи градусов. Раньше эту работу выполняли люди — теперь они оттуда полностью выведены.

Экономический эффект здесь не главное. Основная задача — промышленная безопасность. Роботизация позволила исключить присутствие персонала в экстремальных условиях.

На ММК говорят , что продолжат внедрять роботов в агрессивных средах. Это часть стратегии по созданию современного и безопасного производства.