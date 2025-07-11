На АЭС «Эль-Дабаа» в Египте установлен третий ярус защитной оболочки реактора

© t.me

На втором энергоблоке строящейся АЭС «Эль-Дабаа» успешно смонтирован третий ярус внутренней защитной оболочки (ВЗО) — ключевого элемента безопасности реакторного здания. Теперь строителям предстоит соединить блоки ВЗО в единое кольцо.

«За две недели реакторное здание второго энергоблока выросло ещё на 9 метров. В этом году в планах установить ещё один ярус ВЗО», — отметил вице-президент «АСЭ», директор проекта по сооружению АЭС «Эль-Дабаа» Алексей Кононенко.

Третий ярус содержит самый крупный элемент конструкции — 17-метровый «лепесток», в который позже будет встроен транспортный шлюз для перемещения оборудования, сообщает пресс-служба Росатом.

АЭС «Эль-Дабаа» — первый атомный проект Египта, возводимый при участии России. Станция будет состоять из четырёх энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Пуск первого блока запланирован на 2028 год.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈