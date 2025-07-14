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В России создали систему управления роботами «силой мысли"Все её электронные компоненты — отечественные

Российские учёные разработали полностью отечественную систему управления роботами «силой мысли». Она была создана в рамках научной программы Национального центра физики и математики (НЦФМ) в учебном дизайн-центре электроники Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Фото: Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

Полностью российская система нейроуправления робототехническими комплексами выполнена на основе мемристоров — электронных компонентов, способных изменять своё сопротивление в зависимости от протекающего через них электрического заряда и хранить данные без питания.

Оператор управляет движениями робота с помощью моторного воображения — представляя различные действия. Сигналы мозга считываются классическим ЭЭГ-шлемом и поступают по Wi-Fi на плату с мемристорным чипом, где команда обрабатывается и передаётся роботу. В процессе оператор может скорректировать свою команду, например, изменить направление движения робота.

Создатели системы отмечают, что благодаря компактному размеру и быстродействию мемристоров нейросигналы можно будет обрабатывать на миниатюрных мобильных вычислителях — большие объёмы компьютерных мощностей не потребуются. Предполагается, что разработка найдёт применение в робототехнике и медицинской технике, позволяя усовершенствовать взаимодействие пациентов с протезами, экзоскелетами и т. д.

11 июля 2025 в 18:38

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