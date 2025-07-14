«Деметра Трейдинг» завершил масштабную модернизацию элеваторных мощностей к новому сезону

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Компания «Деметра Трейдинг» (в составе «Деметра-Холдинг») провела комплексную программу технологического обновления своих предприятий в ключевых зернопроизводящих регионах России. Модернизация затронула пять объектов: Октябрьский элеватор, Ипатовский комбинат хлебопродуктов (ИКХП) и его площадку ОП «Светлоград» в Ставропольском крае, Чернышковский элеватор в Волгоградской области и Димитровградский элеватор в Ульяновской области, инвестиции составили 67 млн рублей.

На ИКХП полностью обновлена аспирационная система линии отгрузки, что повысило уровень промышленной безопасности и защиту персонала. На площадках в Светлограде и Октябрьском элеваторе установлены современные системы пробоотбора, ускорившие процессы приёмки зерна на 15%.

Значительное увеличение производительности достигнуто на Чернышковском элеваторе: после модернизации автоприёма мощность объекта возросла на 1000 тонн в смену, что позволяет ежедневно обслуживать на 40 зерновозов больше, сообщает пресс-служба Деметра Трейдинг.

Димитровградский элеватор, где в марте были введены новые перевалочные мощности, завершает пусконаладочные работы в преддверии сезона массовой приёмки урожая. Проведённая модернизация значительно укрепит логистические возможности компании в новом зерновом сезоне.

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