В Челябинской области открылся новый детский сад
Детский сад на 230 мест гостеприимно распахнул свои двери для детишек посёлка Терема Сосновского района.
Детский сад в посёлке Терема начал работу этим летом. Пока ребят принимают в группу кратковременного пребывания, но в ближайшее время она перейдёт на полный день.
Территория украшена ландшафтным дизайном с использованием природного озеленения, у каждой группы своя площадка, выполненная из натурального дерева и других природных материалов.
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