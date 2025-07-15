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termometrix 15 июля 2025, 06:45 21 Детские сады и школы

В Челябинской области открылся новый детский сад

 © sosnovosti.ru

Детский сад на 230 мест гостеприимно распахнул свои двери для детишек посёлка Терема Сосновского района.

 © sosnovosti.ru

Детский сад в посёлке Терема начал работу этим летом. Пока ребят принимают в группу кратковременного пребывания, но в ближайшее время она перейдёт на полный день.

 © sosnovosti.ru

Территория украшена ландшафтным дизайном с использованием природного озеленения, у каждой группы своя площадка, выполненная из натурального дерева и других природных материалов.

 © sosnovosti.ru

 © sosnovosti.ru

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Источник: sosnovosti.ru
детский сад, сельская жизнь, Челябинская область
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