Ученые ГК «СОЮЗСНАБ» создали защитные культуры для мясной отрасли
Ученые научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики (НИЦ ППиФ) ГК «СОЮЗСНАБ» разработали две новые бактериальные защитные культуры для использования в производстве мясной продукции.
Обе культуры представляют собой концентрированные стартовые композиции с выраженной антагонистической активностью в отношении посторонней микрофлоры, включая опасный патоген Listeria monocytogenes. Благодаря тщательно отобранным штаммам с бактерицидными свойствами они эффективно подавляют рост нежелательных микроорганизмов, обеспечивая микробиологическую безопасность продукта на всех этапах производства.
Защитные культуры особенно эффективны в производстве варено-копченых, сырокопченых и сыровяленых колбас, а также в слайсах, деликатесах и мясных полуфабрикатах. Они не только препятствуют размножению патогенов, но и создают стабильные условия для созревания без использования химических консервантов.
