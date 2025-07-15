На площадках ОЭЗ «Технополис Москва» введены в эксплуатацию три новых высокотехнологичных комплекса
На территории особой экономической зоны «Технополис Москва» состоялось открытие трех новых специализированных объектов общей площадью свыше 63 тысяч квадратных метров.
В индустриальном парке «Алабушево» завершено строительство современного лабораторно-промышленного комплекса площадью 26,6 тысяч квадратных метров. Здесь разместится производство фотонных интегральных схем и Московская испытательная лаборатория микроэлектроники — совместный проект столичных властей и компании «Микрон».
На площадке «Руднево» введен в эксплуатацию административно-производственный корпус для предприятий, специализирующихся на выпуске беспилотных авиационных систем, медицинских изделий и продукции для горнодобывающей промышленности.
Также в этом году на территории «Руднево» начал работу уникальный летно-испытательный комплекс для тестирования беспилотников и подготовки операторов БПЛА.
В настоящее время в ОЭЗ «Технополис Москва» работают более 230 высокотехнологичных предприятий, включая 123 резидента, пользующихся налоговыми льготами. Суммарные инвестиции резидентов в развитие производств превысили 255 миллиардов рублей, создано свыше 22 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба «Технополис Москва».
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