На площадках ОЭЗ «Технополис Москва» введены в эксплуатацию три новых высокотехнологичных комплекса

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На территории особой экономической зоны «Технополис Москва» состоялось открытие трех новых специализированных объектов общей площадью свыше 63 тысяч квадратных метров.

В индустриальном парке «Алабушево» завершено строительство современного лабораторно-промышленного комплекса площадью 26,6 тысяч квадратных метров. Здесь разместится производство фотонных интегральных схем и Московская испытательная лаборатория микроэлектроники — совместный проект столичных властей и компании «Микрон».

На площадке «Руднево» введен в эксплуатацию административно-производственный корпус для предприятий, специализирующихся на выпуске беспилотных авиационных систем, медицинских изделий и продукции для горнодобывающей промышленности.

Также в этом году на территории «Руднево» начал работу уникальный летно-испытательный комплекс для тестирования беспилотников и подготовки операторов БПЛА.

В настоящее время в ОЭЗ «Технополис Москва» работают более 230 высокотехнологичных предприятий, включая 123 резидента, пользующихся налоговыми льготами. Суммарные инвестиции резидентов в развитие производств превысили 255 миллиардов рублей, создано свыше 22 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба «Технополис Москва».

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