© mos.ru

17 производителей медтехники, аккумуляторов, беспилотников, микроэлектроники и другой высокотехнологичной продукции получили в прошлом году статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва».

Микроэлектроника, источники бесперебойного питания, космические спутники, препараты для лечения редких заболеваний, лазерные станки — все это и многое другое выпускают компании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва ». Территория площадью 390 гектаров, на которой действует льготный режим для промышленных предприятий, из года в год становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов , все больше компаний получают статус резидента и государственную поддержку, расширяют и увеличивают линейку своей продукции.

Какие открытия и технологии были запатентованы в ОЭЗ «Технополис Москва» в 2024 году, сколько компаний получили налоговые льготы, кому удалось запустить новое производство высокотехнологичных устройств — в материале mos.ru.

Титановые имплантаты, лекарства и микроэлектроника

17 предприятий ОЭЗ «Технополис Москва» получили в 2024 году статус резидента. Среди них — производители медицинских изделий, аккумуляторов, томографов, беспилотных авиационных систем, микроэлектроники и другой востребованной продукции. Компании-резиденты освобождаются от уплаты транспортного, имущественного и земельного налогов, а налог на прибыль для них составляет всего два процента вместо 20. Благодаря таким льготам производители могут больше инвестировать в разработку и выпуск инновационных продуктов, создавать новые рабочие места. Сегодня налоговые и таможенные преференции ОЭЗ получают 118 предприятий, за девять месяцев прошлого года они сэкономили на налогах 3,7 миллиарда рублей.

Среди компаний, получивших в 2024 году статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», семь размещены в индустриальном парке «Руднево» . Они производят беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, а также электронику, одноплатные компьютеры и периферийное оборудование для беспилотников. Общие инвестиции компаний в свои проекты оцениваются в 30 миллиардов рублей.

На площадке «Алабушево» статус резидента получили четыре компании, выпускающие лекарства и медицинские изделия. Одна из них импортозаместит титановые имплантаты для накостного и внутрикостного остеосинтеза. Другое предприятие строит завод по производству биотехнологических препаратов для лечения онкологических, генетических и редких заболеваний. Новые резиденты площадки инвестируют в свои производства 22,3 миллиарда рублей.

Четырем компаниям присвоили статус резидента на площадке «Печатники» . Предприятия производят источники бесперебойного питания, высокотехнологичные аппараты самообслуживания и элементы спутниковой связи. Так, один из научно-производственных комплексов начал выпускать литийионные батареи для электровелосипедов, самокатов и гироскутеров, а другая компания откроет производство касс самообслуживания и электрозарядных станций для электротранспорта. Общие вложения в проекты новых резидентов превысили 700 миллионов рублей.

На площадке «Микрон» резидентом стал производитель микроэлектроники. Объем инвестиций превысил 16 миллиардов рублей. А на площадке «Толстопальцево» статус резидента получило предприятие, выпускающее крупногабаритное жилье. Суммарный объем инвестиций в проект превысит 12,5 миллиарда рублей, а количество новых высокотехнологичных рабочих мест — 2300.

Космический микроскоп и лазерный станок

Компании, расположенные в ОЭЗ «Технополис Москва», выпускают сложную электронику и другую высокотехнологичную продукцию, используя отечественные материалы и разработки. Это позволяет им не зависеть от импортных поставок. Так, в 2024 году предприятие «Завод Протон» начало производство печатных плат для радиоэлектроники. В технологических процессах применяются только российские реактивы и оборудование. А созданный специалистами завода и выведенный на орбиту единственный в мире зондовый космический микроскоп «СММ-2000» уже показал сверхчистый космос (на высоте около 550 километров над уровнем моря отсутствует пыль).

Предприятие «Микрон» запустило две новые линии — сборки микросхем в пластиковых корпусах и чип-модулей. Это позволит компании выпускать более 40 различных изделий для применения в телекоммуникационном оборудовании, автоэлектронике, аппаратуре для интернета вещей и умного дома, счетчиках электроэнергии, автоматике, робототехнике, медицинской технике и измерительных приборах и вдвое увеличить производство чип-модулей для банковских карт «Мир». Завод также разработал, внедрил и протестировал RFID-решение для мониторинга средств пожаротушения на промышленных предприятиях. Кроме того, совместно с другим резидентом — «Дизайн-центром „Союз“» — предприятие создало образцы программируемой логической интегральной схемы, которую можно использовать в космической и специальной аппаратуре.

В прошлом году компания «Микробор» начала серийный выпуск твердосплавных пластин для токарной и фрезерной обработки металла. Новая технология значительно увеличивает износостойкость инструмента, что повысит производительность металлообработки и снизит ее себестоимость. Предприятие «Мезоформула» открыло производство инновационных препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии. А два новых продукта — универсальный микроконтроллер КР1878ВЕ1 компании «Ангстрем», применяемый в интеллектуальных сетях связи и системах умного дома, и лазерный станок для резки компании «Лассард» — включили в реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Мультимедийная энциклопедия и 3D-принтер

Компания «Микро-ВИС» в 2024 году импортозаместила преобразователь частоты СВЧ-диапазона, который используется в современных системах спутниковой и космической связи. Зеленоградский нанотехнологический центр готовит к запуску производство важного компонента радиоэлектронной аппаратуры — микросхемы СВЧ-трансформатора. Изделие, востребованное в системах навигации, радиотехнике, телекоммуникациях и связи, появится на рынке в начале этого года и заместит зарубежные аналоги.

Научно-исследовательский институт молекулярной электроники разработал и начал выпускать кремниевые конденсаторы. Они применяются в источниках вторичного питания модулей оборудования связи, навигации и радиолокации. Производство блока биологической загрузки для очистных комплексов, которое основал Нанотехнологический центр композитов, позволит быстро, дешево и безопасно очищать канализационные стоки от загрязнений.

Предприятие «Аддитивный инжиниринг» внедрило в производство современный 3D-принтер. На нем можно печатать крупногабаритные изделия для приборостроения, автомобилестроения и строительства, а также детали для литейной промышленности и дизайна интерьеров.

Компания-резидент «Ортомода» выпустила линейку адаптивной одежды из инновационных материалов для реабилитации военных. При ее создании учитывались возраст ветеранов специальной военной операции, образ жизни, особенности травм и рекомендации врачей.

Пособия по изучению беспилотников разработала компания «Научные развлечения». С их помощью школьники узнают конструктивные особенности, электронику и схемотехнику, системы электропитания, устройство двигательной установки и исполнительных механизмов, вопросы навигации, связи и радиоуправления. Кроме того, предприятие начало выпускать мультимедийную иллюстрированную энциклопедию «Школа профессора Дроздова» для детей младшего возраста. Научные факты в электронном издании озвучил профессор и общественный деятель Николай Дроздов.

Спортивный центр и летно-испытательный комплекс

Параллельно с разработкой и выпуском высокотехнологичной продукции, появлением новых резидентов расширяется и территория особой экономической зоны «Технополис Москва». Так, в 2024 году ввели в эксплуатацию первую очередь технопарка «Алабушево» и второй корпус инновационного центра площадки Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники». Здесь разместятся производства Зеленоградского инновационно-технологического центра, Зеленоградского нанотехнологического центра, а также другие предприятия и стартапы.

Кроме того, в прошлом году получил допуск к эксплуатации новый завод медицинской техники компании «Элта». Это единственный в России производитель систем измерения уровня сахара в крови. Флагманским продуктом предприятия является глюкометр с функцией передачи данных через интернет.

В 2025 году в «Алабушеве» откроется спорткомплекс площадью почти 17 тысяч квадратных метров. На первом этаже здания будут расположены два ледовых поля, разминочная зона для фигуристов и тренировочная — для хоккеистов, корт для большого тенниса и многое другое. На втором этаже обустроят спортзалы, площадки для презентаций и переговорные комнаты. Каждый день здесь смогут заниматься спортом около двух тысяч человек.

В ближайшем будущем откроются летно-испытательный комплекс Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево» и завод по промышленному производству автомобильной электроники.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен