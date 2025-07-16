Очередной этап испытаний: МС-21 с российским оборудованием показал отличные результаты

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) продолжает программу испытаний среднемагистрального самолета МС-21 с полностью российским оборудованием.

В подмосковном Жуковском состоялся очередной тестовый полет, в ходе которого проверялась работа бортового радиоэлектронного оборудования. Самолет находился в воздухе 3,5 часа, и все системы отработали штатно, сообщает пресс-служба Ростех.

На первом опытном самолете уже установлены российский комплекс БРЭО, отечественная вспомогательная силовая установка, системы кондиционирования и регулирования давления, светотехника и пульты управления, а также обновленные гидросистема и шасси. Второй опытный борт готовится к наземным сертификационным испытаниям в Иркутске. На нем заменены не только ключевые системы, включая электроснабжение и управление, но и вторичные компоненты, такие как датчики уровня топлива и подшипники.

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