Новинка отечественного машиностроения: «Анжеромаш» представил очистной комбайн К-1000А

В июне завершилась XXXII Международная выставка технологий горных разработок «УГОЛЬ РОССИИ и МАЙНИНГ 2025». В этом году в ней приняли участие 715 компаний из России, Беларуси, Китая, Турции и других стран.

«Анжерский машиностроительный завод» стал одним из ключевых экспонентов. На стенде площадью 600 кв.м. была представлена линейка редукторов для лавных и забойных конвейеров, а также секции става. Оборудование успешно работает в шахтах Кузбасса, России и стран ближнего Зарубежья.

Центральным экспонатом стал флагманский продукт производства ОАО «Анжеромаш» — очистной комбайн К-1000А.

Новинка отечественного машиностроения была удостоена высоких оценок экспертов отрасли, представителей власти и потенциальных заказчиков — ведущих предприятий угольной промышленности России и признана одним из лучших экспонатов выставки.

Очистной комбайн К-1000А — это передовое решение для подземной добычи угля, созданное для замены импортного оборудования.

Ключевые характеристики К-1000А

Производительность — до 500 тыс. тонн угля в месяц.

Рабочий диапазон — пласты мощностью 1,5-3,7 метра.

Ширина конвейера — 0,7-1 метр.

В производстве комбайна практически полностью удалось заместить импортные комплектующие. Локализация производства достигла 85%, а к 2026 году планируется довести её до 95%.

Так, изготовление и сборка его механической части проводится «Анжеромашем» по собственной документации, электрическую часть комбайна изготавливает новокузнецкая компания «ФАЗА», а финальную сборку и тестирование проводит сервисная служба «Анжеромаша» с участием отечественных подрядных организаций.

За счёт реализованных технических решений комбайн обладает рядом преимуществ: блок электроузла имеет возможность перевода питающего напряжения с 1140 В на 3300 В и обратно, который возможно провести в условиях сервисной службы; блок подачи представляет собой универсальный модуль для всех исполнений комбайна по вынимаемой мощности пласта и типам реечной системы подачи; блоки резания имеют три модификации на мощность от 300 до 550кВт с универсальным креплением к остову комбайна, что позволяет провести модернизацию комбайна в условиях предприятия заказчика.

Все вместе эти особенности позволяют в рамках одной угольной компании достичь высокой степени унификации и снизить расходы на запчасти и обслуживание.

Роман Печёрин, генеральный директор ОАО «Анжеромаш»:

«К-1000А — это не просто замена импортным аналогам, а технологический рывок. Наша задача — укрепление технологического суверенитета отрасли. Уже в конце 2025 — начале 2026 года планируется приступить к опытно-промышленному испытанию первого очистного комбайна К1000-А в очистном забое одной из российских шахт».

Награды, контракты и перспективы

Еще один флагманский продукт производства ОАО «Анжеромаш», редуктор РКЦ-600, получил серебряную медаль выставки.

РКЦ-600 предназначен для передачи крутящего момента от электродвигателей к приводным устройствам. Впервые представлен на выставке «Уголь России и Майнинг» в 2021 году. За 4 года изготовлено 26 редукторов данной модели, которые успешно эксплуатируются на предприятиях подземной добычи угля Кузбасса.

Не только наградами и демонстрацией передовой техники ознаменовалось для «Анжеромаша» участие в выставке.

Четыре дня интенсивных переговоров, выступлений в рамках деловой программы выставки, новые контракты с партнерами из России и стран СНГ открывают путь к реализации амбициозных проектов и инновационных разработок. Это доказывает: даже в сложных экономических условиях можно динамично развиваться, создавая качественную технику для горной отрасли, и демонстрируя, что российское машиностроение способно на большее!

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