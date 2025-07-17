На пути к серийному производству: УЗГА показал третий летный экземпляр 'Байкала'

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На производственной площадке УЗГА продолжается сборка третьего лётного экземпляра легкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал». Ключевой этап производства — стыковка фюзеляжа — был успешно выполнен в июне с применением современных технологий лазерного трекинга, обеспечивающих высокую точность монтажа.

Предприятие оснащено всем необходимым для полного цикла производства: от обтяжного станка до мощного 500-тонного пресса. На сегодняшний день 80% деталей планера «Байкала», включая крыло, оперение и элероны, изготавливаются непосредственно на площадке УЗГА. В ближайших планах компании — дальнейшее расширение производственных мощностей для увеличения выпуска самолётов, сообщает пресс-служба Минпромторг.

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