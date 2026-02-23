MAX
вчера 1385
Великоросс Авиация

Новый образец самолета «Байкал» с двигателем ВК-800 совершил первый полет

Новый опытный образец самолёта ЛМС-901 «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800 успешно совершил первый испытательный полёт на аэродроме «УЗГА». Об этом сообщили в Минпромторге.

«Пятый опытный образец ЛМС-901 „Байкал“ (третий лётный) совершил успешный первый испытательный полет на аэродроме АО „УЗГА“.

Опытный образец успешно прошел наземные отработки и выполнил первый полет. Во время полета самолет, оснащенный российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, выполнил полный круг над аэродромом и штатно осуществил посадку. Длительность полета составила 10 минут, самолет достиг высоты 300 м и набрал скорость 190 км/ч.

Перед летными испытаниями нового опытного образца на УЗГА доработали носовую часть кабины экипажа (для обеспечения требований к эргономике и безопасности при аварийной посадке), модернизировали основные опоры шасси, а также изменили угол установки крыла для исключения тенденции к преждевременному отрыву от ВПП при взлете при порывистом ветре. Именно эти изменения и будут проходить дальнейшие наземные и летные испытания».

Источник: t.me

  • Badassgoliath Badassgoliath23.02.26 16:07:01

    И двигатель, и самолёт!
    Значит скоро и учебные турбовинтовые пойдут.

    #1312894
  • Владимир Козлов Владимир Козлов23.02.26 22:44:28

    Последнее время всё больше новостей о проекте, что очень радует! Успехов и терпения!

    #1312898
  • Нет аватара liman24.02.26 05:06:21

    В ДОБРЫЙ ПУТЬ!!!

    #1312902
  • Нет аватара Василий7424.02.26 07:31:19

    Да, оказывается бесконечность она такая, а в школе я её как-то по-другому представлял.

    #1312905
  • Денис Фролов Денис Фролов24.02.26 08:37:17

    Да, отлично, пусть развиваются! Молодцы.
    Отдельный плюс за создание красивого видео!

    Отредактировано: Денис Фролов~08:37 24.02.26
    #1312907
  • Нет аватара alexm24.02.26 13:47:44

    Замминистра промышленности Геннадий Абраменков как-то заметил, что главная цель проекта — сделать так, чтобы даже из самого отдалённого села можно было улететь в райцентр или к врачу. И это не просто слова: конструкция позволяет ставить на «Байкал» лыжи (для снега) и поплавки (для рек и озёр), то есть ему не нужен бетонный аэропорт с полосой.

    Вопрос цены билета тоже стоит остро. В УЗГА понимают: если билет будет стоить как крыло от самолёта, возить он будет только пустоту. Поэтому, как объясняла представитель завода Екатерина Згировская, ставку делают на лизинг с господдержкой. Государство помогает с покупкой, а авиакомпании получают машины по приемлемой цене и не задирают тарифы для пассажиров. Экономисты, например доцент Финансового университета Андрей Жуковский, считают, что если машина получится удачной, на неё обратят внимание и за границей — в Азии, Латинской Америке, СНГ. Это позволит сделать серию большой, а значит, снизить цену ещё сильнее/
    И не надо забывать ещё одну разработку УЗГА- учебно-тренировочный самолет УТС-800. Очень интересная машина!

    #1312926