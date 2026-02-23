Новый опытный образец самолёта ЛМС-901 «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800 успешно совершил первый испытательный полёт на аэродроме «УЗГА». Об этом сообщили в Минпромторге.

«Пятый опытный образец ЛМС-901 „Байкал“ (третий лётный) совершил успешный первый испытательный полет на аэродроме АО „УЗГА“.

Опытный образец успешно прошел наземные отработки и выполнил первый полет. Во время полета самолет, оснащенный российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, выполнил полный круг над аэродромом и штатно осуществил посадку. Длительность полета составила 10 минут, самолет достиг высоты 300 м и набрал скорость 190 км/ч.

Перед летными испытаниями нового опытного образца на УЗГА доработали носовую часть кабины экипажа (для обеспечения требований к эргономике и безопасности при аварийной посадке), модернизировали основные опоры шасси, а также изменили угол установки крыла для исключения тенденции к преждевременному отрыву от ВПП при взлете при порывистом ветре. Именно эти изменения и будут проходить дальнейшие наземные и летные испытания».