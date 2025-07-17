В Уссурийске завершена масштабная реконструкция приёмного отделения больницы

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Приёмное отделение Уссурийской центральной больницы готово принять первых пациентов. Реконструкция, начавшаяся в сентябре 2024 года, полностью преобразила ключевое подразделение медучреждения.

Особое внимание при модернизации уделили организации удобных маршрутов для пациентов и созданию доступной среды. Теперь отделение оборудовано современными пандусами, обеспечивающими комфортный подъезд для маломобильных граждан и транспортировку пациентов на каталках.

Обновлённое отделение будет оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам в критических состояниях, требующих немедленного вмешательства. Медики получат возможность проводить расширенную диагностику непосредственно при поступлении больных, сообщается на сайте Правительства Приморского края.

На проведение ремонтных работ по современным стандартам из краевого бюджета было выделено 22 миллиона рублей. В ближайшее время больницу ожидает дополнительное оснащение новым диагностическим оборудованием, что позволит существенно повысить качество оказываемой медицинской помощи.

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