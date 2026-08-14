В Усть-Коксинском районе завершили капремонт Банновской школы
В Усть-Коксинском районе закончили капитальный ремонт Банновской школы. Работы стартовали весной этого года и велись по национальному проекту «Молодежь и дети».
Подрядчики полностью обновили внутреннюю отделку и полы, заменили перегородки и двери. Также отремонтировали системы водоснабжения, канализации и вентиляции, оборудовали новое крыльцо и водоотведение. Кроме того, для учебного процесса закупили современную мебель и оборудование.
Как сообщили в Правительстве Республики Алтай, теперь школа готова к приёму учеников.
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