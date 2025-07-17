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Bionysheva_Elena 17 июля 2025, 12:02 68 Медучреждения

В Волгограде после капитального ремонта открылось обновлённое подразделение детской поликлиники

 © minzdrav.gov.ru

В Волгограде состоялось открытие третьего консультативно-диагностического отделения детской поликлиники № 1, после капитального ремонта. Модернизация учреждения проведена в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В медицинском учреждении полностью обновили окна и двери, выполнили внутреннюю отделку с использованием современных безопасных материалов. Особое внимание уделено вопросам безопасности: установлена новая пожарная сигнализация, заменена вся электропроводка, смонтирована система водоотведения. Для создания комфортных условий в помещениях установлены кондиционеры. Обновлённое подразделение будет обслуживать более 27 тысяч юных жителей Краснооктябрьского района Волгограда, сообщает пресс-служба Минздрава России.

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Источник: minzdrav.gov.ru
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