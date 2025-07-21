Строители Ленского моста завершили монтаж металлоконструкций коффердама опоры № 10

В Якутске завершили монтаж металлоконструкций коффердама опоры № 10 Ленского моста.
О ходе работ сообщили в дирекции по строительству Ленского моста.
«Установлены свыше 1620 тонн элементов дна, стенок и направляющих труб. Ведутся работы по устройству стапеля для сборки коффердама опоры № 9».
Далее в рамках обустройства опоры № 10 предстоит установить 102 сваи, каждая длиной до 40 метров и диаметром 1,5 метра, для создания прочного фундамента будущего моста.
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