Строители Ленского моста завершили монтаж металлоконструкций коффердама опоры № 10

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В Якутске завершили монтаж металлоконструкций коффердама опоры № 10 Ленского моста.

О ходе работ сообщили в дирекции по строительству Ленского моста.

«Установлены свыше 1620 тонн элементов дна, стенок и направляющих труб. Ведутся работы по устройству стапеля для сборки коффердама опоры № 9».

Далее в рамках обустройства опоры № 10 предстоит установить 102 сваи, каждая длиной до 40 метров и диаметром 1,5 метра, для создания прочного фундамента будущего моста.

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