Для строительства пилонов Ленского моста в Якутии впервые в истории российского мостостроения была применена технология наплавных коффердамов. Стальная конструкция высотой с пятиэтажный дом и весом свыше 2200 тонн прошла по реке более двух километров до места швартовки у правого берега. В сплаве коффердама участвовали три буксира суммарной мощностью 4800 л/с и 120 специалистов.

Пилоны — специальные высокие башни для поддержания пролётов моста, а коффердам — временная герметичная металлическая коробка для строительства фундамента пилона. Коффердам изготавливают на суше, транспортируют, устанавливают в воде и затем откачивают воду, осушая место под фундамент. Коробка размером с половину футбольного поля создана для установки пилона высотой 194,5 м.

Именно такую технологию выбрали с учётом суровых климатических условий региона — сильных паводков, интенсивного ледохода и короткого строительного сезона. Коффердамы создадут рабочие зоны прямо в русле реки, позволяя вести работы вне зависимости от течения и уровня воды.

Первый коффердам временно закреплён в плавучем состоянии у правого берега. После дооснащения он будет установлен в проектное положение в 300 метрах от берега. Тогда внутри разместятся буровые машины для установки буронабивных свай в дно реки. А позже начнутся работы по бетонированию железобетонной плиты.

ДЛЯ СПРАВКИ:Ленский мост — один из крупнейших концессионных проектов России, реализуемый Группой «ВИС» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Холдинг выступает концессионером, инвестором и генеральным подрядчиком проекта. Спроектирован вантовый мост с пилонами высотой до 284,5 м и длиной мостового перехода 14,5 км с автомобильными подходами. Аналогов по сложности строительства на территориях вечной мерзлоты в мире не существует.