В Коммунарке завершилось строительство новой школы на 1100 мест

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В жилом районе Коммунарка открылась современная школа на 1100 учеников. Здание расположено по адресу: Новомихайловское шоссе, 1А. Здесь созданы все условия для обучения детей с 1 по 11 класс.

В школе оборудованы ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, бассейн, спортивные залы, медицинский блок, медиатека и зоны для самостоятельных занятий. Инфраструктура полностью адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба мэра Москвы .

Рядом со школой обустроены зоны отдыха и площадка с навесами для сбора учеников.

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