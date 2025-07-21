В Коммунарке завершилось строительство новой школы на 1100 мест
В жилом районе Коммунарка открылась современная школа на 1100 учеников. Здание расположено по адресу: Новомихайловское шоссе, 1А. Здесь созданы все условия для обучения детей с 1 по 11 класс.
В школе оборудованы ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, бассейн, спортивные залы, медицинский блок, медиатека и зоны для самостоятельных занятий. Инфраструктура полностью адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба мэра Москвы .
Рядом со школой обустроены зоны отдыха и площадка с навесами для сбора учеников.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
В Москве открылся новый корпус школы «Тропарево»
Строительство трехэтажного корпуса начали в августе 2022 года. Здание ...е создали безбарьерную среду, чтобы обеспечить комфорт для каждого ученика.
-
В Новой Москве открыто новое здание школы № 2122
19 января в Щербинке на ул. Местечко Барыши открыто новое зд... по 7-й класс, а также ребята с ограниченными возможностями.
-
Бауманская инженерная школа № 1580 в Москве
Принять новое учреждение сможет более 1200 учеников.Особенностями образоват...ля занятий спортом, а вдоль всего здания расположили дорожки для бега.
Поделись позитивом в своих соцсетях
21.07.2509:48:53