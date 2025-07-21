«Агропромтехника» запустила новый сварочный цех для увеличения производственных мощностей

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Компания «Агропромтехника» сообщает о вводе в эксплуатацию нового сварочного цеха, что станет важным этапом в развитии производства и повышении его эффективности.

В рамках оптимизации производственных процессов проведены масштабные работы: косметический ремонт, электромонтаж и модернизация оборудования. Это позволило создать современное и комфортное рабочее пространство для сотрудников. Количество сварочных постов увеличено на 8 единиц, что значительно повысит объем выпуска продукции, сообщает пресс-служба компании.

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