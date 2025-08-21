В Саратовской области построили новый зернокомплекс для хранения 4900 тонн зерна
В Саратовской области начал работу новый современный зернокомплекс, построенный компанией «Агропромтехника» для агрофирмы «Деметра». Объект уже полностью готов к приему и хранению зерна.
Комплекс включает в себя три современных силоса общей вместимостью более 600 тонн и масштабную систему хранения из оцинкованной стали, способную единовременно разместить до 4900 тонн зерна. Высота хранилища превышает 27 метров. Особенностью проекта стала прямая привязка к железнодорожным путям для удобства отгрузки, а транспортирующее оборудование позволяет перемещать до 100 тонн зерна в час.
Новый зернокомплекс предназначен для длительного и безопасного хранения фуражного зерна. Его ввод в эксплуатацию поможет аграриям региона сохранять урожай и оптимизировать логистические процессы, сообщает компания Агропромтехника.
