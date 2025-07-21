На месторождении Хвойное в Якутии запущена новая золотоизвлекательная фабрика

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19 июля на месторождении Хвойное в Алданском районе Якутии состоялся запуск новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) холдинга «Селигдар». Современное производство, построенное всего за несколько лет, позволит компании значительно увеличить объемы добычи золота и укрепить позиции региона как одного из лидеров золотодобычи в России.

Капитальные затраты на строительство фабрики составили 15 млрд рублей. Ее проектная мощность — 3 млн тонн руды и 2,5 тонны золота в год. Благодаря вводу нового предприятия холдинг «Селигдар» планирует уже в 2026 году достичь годовой добычи в 10 тонн золота на всех своих объектах.

ЗИФ на Хвойном — один из ключевых проектов развития холдинга. Проект реализован в рекордные сроки, а его открытие приурочено к 50-летию компании. Технологическая схема фабрики разработана специально под состав руды месторождения, что делает производство уникальным, сообщает пресс-служба Правительства Республики Саха.

В ходе строительства было использовано 18 тыс. кубометров бетона, 4,6 тыс. тонн металлоконструкций, около 400 км кабельной продукции и 5 тыс. тонн технологического оборудования. Производительность фабрики составит 435 тонн руды в час, а годовой объем переработки достигнет 3 млн тонн.

Холдинг «Селигдар» входит в пятерку крупнейших золотодобывающих компаний России и планирует к 2030 году увеличить производство золота до 20 тонн в год. Запуск новой фабрики на Хвойном станет важным шагом в реализации этой стратегии.

Якутия занимает второе место в стране по добыче золота, а вклад «Селигдара» в отрасль остается значительным.

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