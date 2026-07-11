Золотоизвлекательная фабрика «Хвойное» полиметаллического Холдинга «Селигдар» (MOEX: SELG) произвела первое золото. Об этом стало известно в рамках ежегодного Дня инвестора на Московской бирже.

В настоящее время фабрика работает в режиме опытно-промышленных испытаний. На этом этапе происходит настройка и корректировка производственных процессов переработки руды с месторождения Хвойное в Алданском районе Якутии. На текущий момент получено более 200 кг золота.

«Селигдар» завершил вложение основных инвестиций в золоторудное месторождение «Хвойное» в Якутии. Они составили 32 млрд рублей, сообщила в ходе дня инвестора руководитель блока корпоративные финансы компании Ольга Никитина.

Как сообщалось ранее в 2026 году «Селигдар» планирует произвести на ЗИФ «Хвойном» порядка одной тонны драгоценного металла.

На текущий момент специалисты Холдинга уже провели большой объем подготовительной работы, завершили тестирование технологической схемы и провели гидравлические испытания. Это позволило получить необходимую информацию о готовности оборудования, соблюдения экологической безопасности, а также выполнение всех нормативных требований для проведения пуско-наладочных работ.

Стоит отметить, что в 2025 году золотодобывающий дивизион «Селигдара» перевыполнил производственный план и в середине декабря приблизился к знаковой отметке 8 тонн по добыче золота. Это стало возможным благодаря стабильной работе основных производственных комплексов в течение года.

Проектная мощность — 3 млн тонн руды и 2,5 тонны золота в год. ЗИФ Хвойное — самая высокопроизводительная и четвертая по счету золотоизвлекательная фабрика «Селигдара», а также крупнейший объект в Якутии. Его запуск увеличит объем фабричной переработки золота в Холдинге до 50 процентов, что позволит улучшить финансовые показатели Холдинга в части оборотного капитала